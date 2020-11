“O segredo entre a terra e o mar” é atração todas quintas no Porto Cara de Mau em Gramado

Continua depois da publicidade

O lançamento do novo espetáculo no Porto Cara de Mau de Gramado mostra o pioneirismo em atrações de ponta nos empreendimentos temáticos na cidade e região. Agora todas as quintas feiras acontecem a apresentação do novo atrativo para as noites piratas na Serra Gaúcha. A parceria do Cara de Mau é com a D’arte Multiarte, na realização do espetáculo “Capitão Cara de Mau: o segredo entre a terra e o mar” um dinner show que acontece todas quintas-feiras na pizzaria temática Porto Cara de Mau em Gramado-RS.

O padrão é de altíssimo nível, algo sem similar em Gramado atualmente. O espetáculo leva a assinatura da D’arte Multiarte em parceria com o Porto Cara de Mau. Com duração aproximada de 40 minutos, o show oferece um mergulho em uma experiência visual e sensorial que encanta pelo lúdico, as cores, detalhes, performances e personagens.

A história do “segredo entre a terra e o mar“, é toda centralizada na figura do principal personagem, o Capitão Cara de Mau, descendente de Deuses antigos do oceano. Toda história acontece no palco e em meio aos corredores e camarotes. Tudo foi preparado e pensado nos mínimos detalhes, como o figurino, a música, a iluminação, enfim, para que todos os espaços da “casa” fossem ocupados. Para os apreciadores de grandes atrações e espetáculos de qualidade, é sem dúvida, um show temático de primeiro mundo em Gramado. O espetáculo é totalmente original e conta com dez pessoas no elenco entre bailarinos, atores e atrizes, cantores e cantoras. A trilha sonora interpretada ao vivo, conta com figurinos e roteiro inédito.

O acesso com horário marcado, e em duas sessões sempre às quintas-feiras, será apenas por convite antecipado que pode ser adquirido no site carademau.com.br com direito a mesa ou camarote, ao rodízio de pizzas, bebidas e todo entretenimento no mundo pirata com duas horas de duração.

O Porto Cara de Mau fica na Rua Cel. João Corrêa, 394, centro de Gramado.

Fotos – Sérgio Azevedo