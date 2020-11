Veja como ficou a composição da Câmara de Canela e a votação individual de cada candidato

Continua depois da publicidade

A grande abstenção das Eleições 2020 acabou baixando o quociente eleitoral em Canela, cálculo usado para determinar como as vagas são distribuídas na Câmara de Vereadores.

O primeiro passo é dividir o número de votos válidos (em candidatos e em legendas) pelo total de vagas em disputa.

Como em Canela são 11 vagas e o total de votos válidos foi de 21.583, o quociente eleitoral ficou em 1.962 votos.

Com este número definido, é possível afirmar que todos os partidos que elegeram vereador alcançaram o quociente eleitoral, MDB com quatro vagas, PDT com duas, PSDB com uma e Republicanos com uma vaga.

As últimas três vagas foram distribuídas através do critério de melhor média, na ordem, para PSDB, PDT e MDB.

Votos por partido:

MDB (Vagas: 5)

Votos nominais: 8.679

Votos de legenda: 701

Total de votos: 9.380

PDT (Vagas: 3)

Votos nominais: 4.540

Votos de legenda: 239

Total de votos: 4.779

PSDB (Vagas: 2)

Votos nominais: 3.531

Votos de legenda: 63

Total de votos: 3.594

REPUBLICANOS (Vagas: 1)

Votos nominais: 2.086

Votos de legenda: 45

Total de votos: 2.131

PP (Vagas: 0)

Votos nominais: 1.272

Votos de legenda: 78

Total de votos: 1.350

PT (Vagas: 0)

Votos nominais: 133

Votos de legenda: 25

Total de votos: 158

PL (Vagas: 0)

Votos nominais: 141

Votos de legenda: 5

Total de votos: 146

PC do B (Vagas: 0)

Votos nominais: 83

Votos de legenda: 9

Total de votos: 92

Candidatos eleitos:

ELEITOS Partido Votos Marcelo Savi MDB 1.348 Alberi Dias MDB 1.026 Jeffi Do Transporte MDB 801 Vellinho Pinto PDT 754 Alfredo Schaffer PSDB 637 Jone Do Jornal PDT 588 Emilia Guedes Fulcher REPUBLICANOS 576 Carlinha Reis MDB 571 Luciano Melo MDB 567 Jerônimo Terra Rolim PDT 512 Carmen Seibt PSDB 470

Outros candidatos:

A Justiça Eleitoral considera como suplentes todos os candidatos pertencentes aos partidos que obtiveram uma vaga na Câmara Municipal e tiveram ao menos um voto válido.

Veja a lista completa da votação nominal para vereador: