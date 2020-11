Campanha para ampliação do Hospital Geral é pauta da reunião da Amserra

Continua depois da publicidade

A direção do Hospital Geral, de Caxias do Sul, participou da reunião da Associação dos Municípios de Turismo da Serra – Amserra, apresentando a campanha #TodosPeloGeral.

O Hospital Geral de Caxias do Sul pretende captar R$ 37 milhões em dois meses para retomar e terminar as obras de ampliação do Complexo Hospitalar. A meta é entregar, até março de 2021, pelo menos quatro dos sete andares do prédio. O diretor geral da instituição de saúde Sandro de Freitas Junqueira e a assessora da direção do HG Lovamara Andrade fizeram uma breve apresentação a respeito da campanha, já que muitos pacientes de algumas cidades da Amserra são atendidos no HG.

A arrecadação se dará por meio de doações de pessoas jurídicas e de pessoas físicas, além da busca de repasses públicos, sendo necessários R$ 20 milhões para a conclusão das obras e outros R$ 17 milhões para a aquisição e instalação de equipamentos. O primeiro montante foi entregue pela Prefeitura de Caxias do Sul, no valor de R$ 1,5 milhão, que estão sendo utilizados na finalização externa da construção.

A conclusão do projeto, iniciado em 2014 e paralisado desde janeiro de 2017, vai expandir em 70% da área física e em 60% a capacidade assistencial do HG, passando dos atuais 237 para 355 leitos (sendo 275 de internação e 80 de UTIs adulto, pediátrica e neonatal). Os 118 novos leitos são divididos em 87 novas vagas de internação e 31 novas de UTIs.

O presidente da Amserra e Prefeito de Cambará do Sul Schamberlaen Silvestre colocou que na próxima reunião da entidade, em dezembro, o assunto voltará a ser pauta, para definir de que forma os municípios da Amserra podem aderir a campanha.

No encontro, que ocorreu na Prefeitura de Gramado, ne manhã desta quinta-feira, 19, estiveram presentes o presidente da Amserra e Prefeito de Cambará do Sul Schamberlaen Silvestre, Prefeito de Gramado João Alfredo Bertolucci, o prefeito em exercício de Canela Gilberto Cezar, o vice-prefeito de Nova Petrópolis Charle Paetzinger, o secretário de saúde de São Francisco Itamar de Leon, o secretário de saúde de Cambará do Sul Gelson Policastro e assessores.

HG tem acreditação máxima de excelência em Saúde

Inaugurado em 19 de março de 1998 e desde então gerido pela Fundação Universidade de Caxias do Sul, com o aporte de recursos públicos, o Hospital Geral de Caxias do Sul é referência em atendimento 100% SUS para uma população somada de 1,2 milhão de habitantes dos 49 municípios abrangidos pela 5ª Coordenadoria Regional da Saúde do RS. Também funciona como hospital de ensino para estudantes da Área das Ciências da Vida da UCS e médicos em especialização.

Desde 2017, é um dos sete hospitais do Estado com Acreditação Plena Nível III (de Excelência em Gestão) – o máximo na avaliação da qualidade em serviços de saúde – conferido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), entidade responsável pela certificação dos processos administrativos e da segurança em assistência hospitalar. Além disso, o HG conta com o título de Hospital Amigo da Criança, desde 2003, e se distingue pelo atendimento humanizado em saúde.

Foto: Lu Zanatta/EstratégiaCom