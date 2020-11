Gramado terá programação de Natal com dois espetáculos em 41 dias

Continua depois da publicidade

Shows ‘Korvatunturi’ e ‘Natal Branco’ estão confirmados no Serra Park a partir do dia 4 de dezembro.

Já estão à venda os ingressos para os espetáculos ‘Korvatunturi’ e ‘Natal Branco’ que entram em cartaz a partir do dia 4 de dezembro no Serra Park, em Gramado. A programação que vai até o dia 19 de janeiro é uma realização do projeto Espetáculos Gramado, uma união entre a Opus Entretenimento e o NEP – Núcleo de Espetáculos Permanentes, com chancela da D’arte Multiarte.

“Um dos nossos propósitos é garantir que Gramado tenha um de seus principais atrativos em um dos períodos mais tradicionais e movimentados para o turismo, especialmente em um ano tão atípico e difícil para os segmentos do entretenimento e turismo. A cidade inteira conta com o Natal para recuperar parcialmente as perdas acumuladas e garantir algum movimento da economia local. Nossa proposta isenta o poder público de arcar com a realização dos espetáculos. Entendemos que é hora de união e todos devem participar da retomada gradual e segura”, comenta Carlos Konrath, presidente da Opus.

“Esse projeto vem sendo pensado há mais de quatro meses. Estudamos muito antes de assumir esse compromisso com o público, artistas e com Gramado e região. A cidade inteira conta com o Natal para recuperar o restante do ano e entendemos nossa posição na ajuda da retomada da economia. Acreditamos que o Natal tenha uma função muito particular e específica esse ano que é atenuar o efeito colateral da pandemia. A medicina protege e ajuda a tirar o vírus do corpo, mas o entretenimento pode tirar o vírus da alma”, analisa Rodrigo Cadorin, diretor da D’arte Multiarte.

O espaço escolhido para a realização dos espetáculos foi o complexo de eventos Serra Park com acesso direto pela ERS 235 (Nova Petrópolis) e pela ERS 115 (Taquara). Ao todo, serão 82 apresentações em 41 dias.

Segurança sanitária e protocolos

Para garantir todos os protocolos de cuidado e segurança durante a realização da temporada, o projeto buscou em uma junta médica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, de São Paulo, a consultoria técnica sanitária para adaptação de todos os protocolos exigidos pelo estado e pelo município. Ainda zelando pelo conforto e segurança do público, os espetáculos acontecem com espaço de 2 horas entre um e outro e com acessos diferentes, sem cruzamento de caminhos entre entrada e saída.

Os lugares serão agrupados como unidades familiares de dois, três, quatro ou seis lugares contando com cadeiras individuais e respeitando a distância de 2m entre um núcleo e outro, em corredores com 4m de distanciamento. Alimentos, como preveem os protocolos, não serão vendidos.

Espetáculos

Korvatunturi

Foto: Sérgio Azevedo

Musical que mistura teatro, circo, dança, música, acrobacias e efeitos visuais para contar a verdadeira origem do Papai Noel através da história de um povoado mágico que resgata ao mundo dos humanos os verdadeiros valores da vida. Em cartaz desde 2012, este ano o espetáculo ganha adaptações.

Natal Branco

Foto: Sérgio Azevedo

Espetáculo musical inédito no Rio Grande do Sul que apresenta um refinado repertório com arranjos exclusivos dos mais belos clássicos do universo natalino interpretado ao vivo por quatro cantores, acompanhados pela banda do Natal Branco, Orquestra Sinfônica de Gramado e um elegante ballet. Figurinos em tons de gelo, cenário digital temático e elementos cênicos como escadaria, arabescos gigantes e praticáveis elevados completam o requinte do show.

Programação: de 4 de dezembro a 19 de janeiro em sessões do “Korvatunturi” às 19h e do “Natal Branco” às 21h em todos os dias, exceto quintas-feiras.

Ingressos em https://espetaculosgramado.com.br/

Para referência – D’arte Multiarte • Com mais de 12 anos de experiência, a D’arte Multiarte é uma empresa especializada na criação, produção e execução de espetáculos, cenografias e humanização de cenários. Misturando música, dança, teatro, circo e tecnologias, a D’arte transforma suas criações em grandes e inéditas produções artísticas realizando atualmente mais de 500 shows por ano com um elenco base de 50 artistas para as mais variadas performances. Também mantém um espaço multicultural onde são ministradas aulas de diferentes modalidades artísticas e onde fica sua Sala de Espetáculos. Além disso, a D’arte mantém o projeto social Academia de Arte e Cultura em Canela (RS), sua cidade sede. http://www.dartemultiarte.com.br