Nova Toca da Bruxa em Canela inaugura terça-feira

A Toca da Bruxa está em novo endereço. Após 16 anos funcionando em frente a Catedral de Pedra no Centro de Canela , a tradicional pizzaria transferiu sua matriz para a Rua Teixeira Soares, em excelente localização, uma quadra atrás da Catedral.

Com a mesma qualidade e atendimento que a consolidou como uma das principais pizzarias do Estado, a nova Toca da Bruxa vai abrir as portas ao público na próxima terça-feira, 24 de novembro, às 19 horas, com muitas novidades.

Com a experiência de quem foi pioneira no ramo de pizzaria temática, a Toca da Bruxa além de oferecer delicioso rodízio com mais de 60 sabores, também vai proporcionar um ambiente com uma atmosfera lúdica com show de som, luzes, apresentações e pocket show nas mesas. “A Toca sempre teve como foco proporcionar uma experiência diferenciada ao cliente aliado a uma pizza saborosa”, afirmam Athos e Igor Cunha, sócios proprietários que comandam a rede de pizzaria conhecida pela decoração alusiva ao universo das bruxas.

Em seu novo endereço, a Toca da Bruxa tem uma fachada com um layout diferenciado, que chama a atenção do público por ser uma “casa de cabeça para baixo”. A unidade está gerando 20 vagas de empregos diretos. Um dos diferenciais do grupo é o seu centro de distribuição e produção de insumos, mantendo a padronização de molhos e temperos que chegam aos clientes.

EMPREENDIMENTO FAMILIAR EM EXPANSÃO

Fundada em 2004, a Toca da Bruxa é um case de sucesso que influenciou a concorrência abrindo o mercado de pizzaria temática na região. O empreendimento familiar que devido ao seu sucesso tornou-se uma rede e está em franca expansão.

Devido ao seu crescimento, a Toca da Bruxa uniu forças com a Capizze Forneria, em uma fusão que vai proporcionar aos clientes uma variedade de sabores diferenciados que promete agradar aos paladares mais exigentes. Agora são duas marcas no mesmo grupo. A Capizze é conhecida pela massa tipicamente napolitana utilizada em seus pratos.

Atualmente o grupo conta com oito unidades, sendo uma em Canela, três em Porto Alegre, uma Toca com rodízio e atendimento express, outra Toca somente express, e uma Capizze somente express. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, a pizzaria vem deixando a sua marca no serviço delivery com previsão de inaugurar uma unidade com oferta de rodízio até o fim do primeiro semestre de 2021.

Em Caxias do Sul, a Toca está em funcionamento há seis anos, e há um ano com a Capizze Forneria. A direção da empresa trabalha para inaugurar filiais em Santa Catarina, sendo uma até o fim do primeiro trimestre do ano que vem em Florianópolis e outra até o fim de 2021 em Balneário Camboriú, a qual será a primeira franquia da rede. Mais informações nas redes sociais @tocadabruxa.

Fotos: Divulgação