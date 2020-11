Sonho de Natal desafia artistas locais a trazerem cantos natalinos em diferentes estilos

Continua depois da publicidade

Acordes do Sonho Live vai unir a celebração do Natal e a diversidade da comunidade canelense

A 33ª edição do Sonho de Natal vai desafiar músicos locais durante o Acordes Live. A proposta é que cantores e bandas apresentem clássicos natalinos dentro dos seus mais variados estilos musicais.

A atração terá formato on-line, já consagrado durante a Temporada de Inverno de Canela, e será transmitida pelos canais digitais do Sonho de Natal e da Secretaria de Turismo de Canela.

Durante três noites, artistas locais estarão interpretando músicas de Natal, com estilos que passam pelo MPB, tradicionalista, rock, sertanejo e muito mais.

Fotos: Cleiton Thiele/Serra Press – Chumi, Negão e Banda representam o sertanejo, no evento

“Esta é mais uma inovação da 33ª edição do Sonho de Natal de Canela, que vai estar linda”, explica o secretário Municipal de Turismo e Cultura, Angelo Sanches. “Vamos proporcionar a valorização dos músicos locais e desafiá-los a criar arranjos, cada um dentro de seu estilo, agradando a todos os gostos musicais”.

“Esta atração vem de encontro à nossa proposta de união e fé, consagrando a arte e a cultura canelense”, finalizou o secretário.

Rockerage sobe ao palco, no sábado (21)

Força da arte canelense

Serão 14 atrações ao longo de três dias, em um grande festival transmitido ao vivo do palco do Gazebo Cultural. Entre intérpretes, músicos, produção e equipe técnica, mais de 40 profissionais canelenses estão envolvidos nas três noites de festival.

O Acordes do Sonho – Live acontece a partir das 20h.

Garbage Men abre a transmissão de domingo (22)



A transmissão acontece na página Canela Paixão Natural, no Facebook, e no canal de mesmo nome no YouTube.



Sexta

Na sexta, 20 de novembro, se apresentam Diego Moreira, Chumi, Negão e Banda, Grupo Retruco e Astrid Godoi.

Link para o primeiro dia: https://youtu.be/fkh2FzRQ0Hc

Sábado

No sábado, 21, as atrações são Trio Mutreta, Sombra del Ayer, Rockerage e Two Peas – In Project!

Link para o segundo dia: https://youtu.be/YVFSgUIHiqk

Domingo

No domingo, encerrando o festival, se apresentam Garbage Men, Sogro Inglês, O Som do Vento e Trio Show Brasil.

Link para o terceiro dia: https://youtu.be/VfXP1qn9y9k

Fotos: Cleiton Thiele/Serra Press – O grupo Retruco traz a música gaúcha ao Acordes do Sonho

Cuidados com a pandemia

Para a realização do Festival Acordes do Sonho Live, uma série de cuidados estão sendo tomados pela produção, desde o constante uso de máscara, disponibilização de álcool gel, distanciamento social e local monitorado, tendo acesso ao local da transmissão somente quem participa do evento, com horários marcados para passagem de som e apresentações.