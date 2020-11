Acordes do Sonho mostrou a diversidade do cenário musical de Canela

Continua depois da publicidade

O Sonho de Natal é um grande espaço de oportunidades e valorização da classe cultural de Canela. Em sua 33ª edição, a organização do evento criou o Acordes do Sonho Live, um festival on-line de música que envolveu 37 artistas, além de 9 pessoas envolvidas na produção.

Astrid Godoi tocou foi uma das atrações do Acordes do Sonho

De sexta-feira a domingo (20 a 22), o palco do Gazebo Cultural recebeu 12 apresentações de diferentes estilos: eletrônico, MPB, tradicionalista, rock, pop e sertanejo. Fizeram parte da programação: Diego Moreira, Chumi, Negão e Banda, Grupo Retruco, Astrid Godoi, Trio Mutreta, Sombra del Ayer, Rockerage, Two Peas- In Project, Garbage Men, Sogro Inglês, O Som do Vento e Trio Show Brasil. Os atores Rita Reis e Alessandro Paim, com participação do DJ Gui Dinardi, foram os apresentadores nos três dias de festival.

Alessandro Paim e Rita Reis foram responsáveis pela apresentação e contaram com a participação do DJ Gui Dinardi

Os shows foram transmitidos e estão disponíveis nos canais Canela Paixão Natural no Facebook e You Tube. Desafiados pelo Sonho de Natal a apresentarem clássicos natalinos conforme os seus estilos, os músicos mostraram criatividade e brindaram o público com releituras de canções como Jingle Bells, Santa Claus Is Coming To Town, Hula Hoop e Jingle Bell Rock.

O Grupo Retruco trouxe ao palco do Acordes, toda a cultura do Tradicionalismo

“Nós temos em Canela uma produção artística e cultural muito forte. No Acordes, procuramos com as lives prestigiar o maior número possível de artistas e também envolver vários técnicos, apresentadores, DJ, operadores de som, de transmissão e filmagem”, comenta o produtor cultural do Acordes do Sonho Live, Fernando Martinotto.

Para o diretor artístico do 33º Sonho de Natal, Elias da Rosa, o Acordes foi um evento que, além de ter sido importante para a sociedade, também proporcionou o encontro de diferentes vertentes culturais. “O Acordes trouxe por meio da música todas àquelas pessoas que convivem na classe cultural e proporcionou um momento de reflexão e nos trouxe uma mensagem de paz. Neste ano, estamos numa luta mundial pela vida e nada como a arte, a música e a cultura em um momento de pandemia para que as pessoas tenham a sua saúde mental sob controle”, avalia Elias.

Além de trazer o clássico Jingle Bells, a banda Garbage Men tocou Hula Hoop, música do filme Alvin e os Esquilos

TRABALHO PARA ARTISTAS E ALEGRIA PARA AS PESSOAS

O Acordes do Sonho Live foi mais uma iniciativa que abriu espaço para os artistas de Canela e proporcionou entretenimento nesta época de pandemia. “Foi uma oportunidade especial. Além do momento natalino que está chegando, estamos passando por uma pandemia que sacrificou muito os artistas. Foi uma oportunidade importante para o cenário cultural, não deixou a cultura totalmente na escuridão, sem oportunidade. Nós só temos a agradecer”, opina o percussionista Ivair Alves, 47 anos.

Ivair Alves, percussionista no Trio Mutreta

A cantora e atriz Taine Dufau, 21 anos, destaca que, além de trabalho, o Acordes do Sonho também possibilitou que os artistas locais pudessem levar alegria para a população. “Eu fiquei lisonjeada de ter participado desse projeto porque em meio a uma pandemia espalhamos arte e cultura. Sabemos que isso é difícil neste momento, mas podemos ao menos confortar um pouco as pessoas com felicidade, com amor, com esperança, ou seja, com todos os sentimentos bons que a música proporciona”.