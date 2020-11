Comitiva da Paraíba faz workshop com Secretaria de Turismo de Gramado

Continua depois da publicidade

Um grupo de 13 lideranças políticas e empresariais da cidade de Cabaceiras, na Paraíba, esteve em Gramado na semana passada a fim de participar de um workshop com informações da Secretaria Municipal de Turismo.

Participaram do encontro a secretária adjunta de Turismo de Gramado, Rosângela Potter, a turismóloga Bárbara Konrath, integrantes da Prefeitura de Cabaceiras, do Sebrae da Paraíba, e empresários de hospedagem e de parques temáticos do município nordestino.