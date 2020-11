Estacionamento rotativo de Gramado realiza fiscalização eletrônica

Continua depois da publicidade

Os usuários do sistema de estacionamento rotativo de Gramado passam a usufruir de nova solução de gestão e formas de pagamento. Todos os equipamentos que foram instalados possuem tecnologia que permite seu funcionamento de modo interligado e em tempo real. Todos os parquímetros são novos, com visor colorido, aceitam cartões de crédito/débito, as placas de sinalização vertical foram trocadas, a sinalização horizontal foi renovada com vagas de cinco metros e todas as vagas foram numeradas.

Agora, todos os parquímetros permitem o pagamento em moedas, cartões pré-pagos e cartões de crédito e débito das bandeiras Visa – Mastercard – Elo – Hipercad – Amex – Diners. Também, o comércio na área do estacionamento rotativo estará apto a emitir tíquetes de estacionamento nas mesmas formas de pagamento do parquímetro.

O usuário pode identificar os pontos credenciados para emissão de tíquetes de estacionamento através do símbolo colocado na vitrine das lojas conveniadas. O site www.rekparking.com.br informa os pontos conveniados e sua localização.



Uso do aplicativo

O aplicativo RekPay, que pode ser baixado gratuitamente, nas lojas virtuais da Apple e Google, também permite o pagamento do estacionamento rotativo. Entre as principais vantagens do uso do RekPay está a comodidade de pagar onde você estiver, sem precisar ir até um equipamento para realizar o pagamento. Você poderá, ainda, verificar os locais com maior possibilidade de estacionamento, evitando que você fique procurando vaga de forma aleatória.

A equipe de monitores estará presente na área do estacionamento rotativo das 8h45 até às 18h45, todos os dias da semana, para orientar e atender as necessidades dos usuários no uso do estacionamento rotativo.



Informações do veículo

Para a emissão do tíquete de estacionamento, o novo sistema requer que seja informado obrigatoriamente a placa do seu veículo e a vaga que ele está ocupando. Estes dados são importantes para a gestão do estacionamento rotativo, pois permitem o controle automático do seu uso. O número da vaga fica na calçada, junto ao meio fio.

O tempo de permanência na mesma vaga é de até três horas e o não pagamento do estacionamento rotativo é passível de Auto de Infração de Trânsito com 05 pontos na carteira de motorista e multa de R$ 195,23. Para evitar o Auto de Infração de Trânsito, o motorista deve se manter regular no estacionamento rotativo.



Novo veículo com câmeras

Outra novidade é o uso, em Gramado, de um veículo equipado com quatro câmeras que reconhecem as placas dos veículos estacionados. Este equipamento, além de visualizar os veículos irregulares no estacionamento rotativo, permite identificar carros roubados e placas clonadas, por exemplo.

Este veículo circulará nas vias públicas da área azul do município de Gramado, inicialmente para calibragem e teste do sistema operacional pelo período de três semanas, quando então passará a operar de forma fiscalizatória.

A instituição da fiscalização eletrônica a ser implantada visa atender recomendeção do Ministério Público de Gramado, no sentido de que a fiscalização seja ampla, isonômica e impessoal. A empresa concessionária do estacionamento rotativo disponibilizará, além dos monitores que atuam na área azul, uma equipe específica junto aos parquímentros para auxiliar/orientar os usuários do estacionamento rotativo quanto à nova forma de funcionamento do sistema.



Foto: Carlos Borges