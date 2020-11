Gramado Summit realiza Black Friday Solidária para ajudar projeto voluntário

Continua depois da publicidade

Para incentivar doações ao projeto assistido, evento disponibiliza ingressos com 50% de desconto para aqueles que participarem da ação

Durante todo o mês de novembro, a Gramado Summit está realizando uma campanha para arrecadar valores para o Centro Social Padre Franco (que cuida de crianças em situação de vulnerabilidade social, oferecendo cursos e refeições). Em troca de uma doação acima de R$ 50 para o instituto, o evento disponibiliza ingressos com 50% de desconto.

Quem já tiver comprado o ticket para o evento em outro momento também poderá participar da ação. Basta doar o valor escolhido, e a Gramado Summit disponibilizará um ingresso gratuito em contrapartida. O link para doar está disponível no site do evento. A ação fica no ar até o dia 27 de novembro.

Conforme o CEO da Gramado Summit, Marcus Rossi, o momento atual exige sensibilidade da sociedade. “Precisamos nos mobilizar para ajudarmos quem mais precisa. As instituições de caridade não podem ser esquecidas agora. Por isso, desenvolvemos essa ação que busca engajar as pessoas a doarem o quanto puderem e, de quebra, ainda terem a presença garantida no maior brainstorming da América Latina”, aponta.