GR Auto Center, um novo conceito em Auto Center

Continua depois da publicidade

A GR Auto Center, referência em solução de serviços e produtos de manutenção de veículos, é o novo e moderno espaço para manutenção de veículos automotores, em Canela.

A empresa está preparada para oferecer o serviço de prevenção e manutenção dos veículos, com profissionais qualificados e equipamentos de última geração, além de contar com um ambiente moderno e agradável para oferecer o melhor serviço aos moradores de Canela e região.

A GR Auto Center tem como missão garantir que a experiência dos clientes seja perfeita. Por isso, preza pela excelência no atendimento, fazendo a revisão do seu carro de forma correta, rápida e primando pela qualidade do serviço, dos equipamentos e das peças usadas. Esses são diferenciais que somente a GR Auto Center pode proporcionar aos clientes, garantindo a sua segurança e da sua família.

Experiência no ramo e dedicação ao trabalho não faltam a Giovani Pereira, que está no mercado de mecânica de automóveis há mais de 20 anos e a Rosangela Padilha, que será responsável pelo atendimento e administração do empreendimento.

O estabelecimento já está em pleno funcionamento, oferecendo diversos serviços, como: acessórios, balanceamento, bateria, borracharia, freios, geometria 3d, pneus, surdinas, suspensão e troca de óleo.

A GR Auto Center fica na avenida João Pessoa, 801. Telefone para contato (54) 2137-5047, atendendo de segunda a sexta, das 7h30 às 12h e das 13h30 às 18h. E aos sábados das 7h30 às 12h.