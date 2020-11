Gramado se aproxima de 2500 casos de Coronavírus

Continua depois da publicidade

Em boletim divulgado na tarde desta terça-feira (24), o Centro de Operações de Gramado confirmou o registrou de 12 novos casos para Covid-19. Somando ao número geral, são 2.450 testagens positivas para residentes do município. 70 moradores seguem em isolamento domiciliar.

Internações

Há 11 moradores internados no Hospital Arcanjo São Miguel, sete deles estão na UTI, outros quatro estão na enfermaria. Também na enfermaria, outros oito pacientes estão internados, todos com suspeita de coronavírus.

Além de 19 moradores, quatro pacientes não-residentes estão internados no HASM. Um deles está na UTI tem diagnóstico positivo para Covid-19, os outros três seguem na enfermaria, dois confirmados e um com suspeita.