Artista canelense lança música autoral no maior canal de funk de Minas Gerais

Vivian Maximiano de Souza tem 20 anos e é canelense. Iniciou na música aos 4 anos de idade com o incentivo dos pais e dos irmãos, estes que já trabalhavam com música.

Aos 19 anos, Vivian começou a se destacar no cenário musical da região, participando de lives sertanejas com grandes bandas e cantores famosos da Serra Gaúcha.

Em maio deste ano, através de redes sociais, Vivian conheceu um DJ de Minas Gerais que a levou para o forte mercado do Funk. Desde então, Vivian adotou o MC em seu nome artístico e ter participado de clipes e realizou diversos trabalhos noramo.

Foi então que no dia 13 de novembro, MC Vivian lançou uma música autoral com o DJ Agui no maior canal de funk de Minas Gerais, a Doug Filmes Produtora.

A música ‘Sequência de Sedução’ vem sendo sucesso na Serra Gaúcha, tocando em várias casas de show.

Confira o nova música da artista:

O projeto abriu portas para a Jovem MC, que promete não parar e trazer novas músicas autorais.

Foto: Divulgação