EDUCAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA: COISAS QUE NINGUÉM TE CONTA • Juliana Alano #20

Caro leitor, hoje quero dividir com você um projeto muito especial que fiz pensando em todos aqueles que querem ter qualidade de vida através das suas finanças, bem como os empresários que buscam maior lucratividade nos seus negócios.

No início deste ano, antes mesmo da pandemia, comecei a fazer a coordenação editorial do livro “Educação e Gestão Financeira: coisas que ninguém te conta. Pouco nos ensinam como ganhar ou cuidar do dinheiro e alguns falam em ser milionários. Sabemos que acabamos aprendendo com a vida pessoal e empresarial. Mas será que a única maneira de aprender é desperdiçando tempo e recursos?

Nossa aprendizagem é formada através de nossos erros e acertos. Não é vergonhoso errar ou não saber. Errado é permanecer fazendo as mesmas coisas em busca de resultados diferentes.

Tanto em casa quanto na empresa, podem ocorrer situações das mais simples às mais complexas que podem fazer parte do resultado de nossos anos de trabalho e de esforço, se esvaírem pelo ralo por falta de conhecimento básico financeiro.

Com objetivo te trazer conteúdo que realmente faça diferença na vida das pessoas, eu reuni na obra 20 profissionais incríveis de todo o Brasil, pessoas que são especialistas, coaches, consultores, mentores, professores, escritores e palestrantes, com ampla experiência na sua área de atuação. E o resultado do livro não poderia ser diferente: FICOU INCRÍVEL!

O lançamento do livro será feito pela Editora Conquista e está previsto para ocorrer no mês de janeiro de 2021, no Rio de Janeiro. Tenho certeza que você gostou do tema e já está ansioso para ler. Afinal, CONHECIMENTO é sempre o melhor INVESTIMENTO.