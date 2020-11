Lançado e-book dos 20 anos do curso de Direito da UCS Hortênsias

Continua depois da publicidade

O e-book “Coletânea de Artigos Científicos, alusiva aos 20 Anos do Bacharelado em Direito do Campus Universitário da Região das Hortênsias” foi lançado na terça-feira (24), em evento que marcou duas décadas de implantação do curso na região. O material foi editado pela EDUCS e traz mais de 20 artigos sobre temas do Direito – penal, civil, administrativo, entre outras áreas. A publicação foi organizada pelos professores Daniela Miranda, Guilherme Drago e Luiz Fernando Castilhos Silveira.

O lançamento ocorreu durante a palestra “Duas décadas de transformação do Direito”, com Alexandre Cortez Fernandes, mestre em Filosofia e doutor em Educação. Ele, que foi docente da primeira turma do campus, abordou as transformações pelas quais passou o campus das Hortênsias e o ensino jurídico nesse tempo e incluiu considerações sobre a pedagogia jurídica atual e o imediatismo que tem permeado as relações pedagógicas, segundo o professor Luiz Fernando Castilhos Silveira.

Fernandes também abordou dificuldades apresentadas pela pandemia, demostrando preocupação com o futuro das relações humanas e com o que os próximos 20 anos nos reservam.

“O evento marcou o encerramento das comemorações alusivas aos 20 anos do bacharelado em Direito do campus das Hortênsias. O livro deixa uma marca na história no nosso campus. Tudo isso é motivo de muito orgulho para todos nós”, resume o coordenador do curso em Direito da UCS Hortênsias, Guilherme Drago.

Para baixar gratuitamente o e-book, basta acessar o endereço https://www.ucs.br/educs/, ou direto no link encurtado https://abre.ai/bOjS.