Natal Luz valoriza artistas plásticos de Gramado com a Rua das Renas

Ao longo dos 101 dias do Natal Luz, a Rua Pedro Benetti, no centro de Gramado, se transforma na Rua das Renas. A iniciativa faz parte de toda uma cenografia do 35º Natal Luz. São verdadeiras obras de arte decoradas pelas artistas da Associação Cultural Artes Visuais Gramado (ACAVG). Foram 14 renas decoradas com o tema “A Imigração Alemã, Italiana e Portuguesa” que conta as origens, costumes e tradições.

A Associação é formada pelas artistas gramadenses, Silvia Pilla, Lourdes Abreu, Janice Teixeira e Neusa Santarossa. “Nós todas nos sentimos lisonjeadas em poder participar com nosso grupo de artistas na pintura e decoração das renas que fazem parte do Natal Luz, estamos muito agradecidas”, conta a vice-presidente da entidade, Lourdes Abreu.

Segundo o Presidente da Gramadotur, Rafael Carniel de Almeida, “o Natal Luz de Gramado reflete a essência das pessoas que aqui vivem. Muito mais do que um território encantador, Gramado compartilha com o visitante, através das nossas manifestações artísticas, as nossas histórias, hábitos e origens: somos nós e a nossa hospitalidade ali retratada. A expressão das artes plásticas valoriza as belíssimas esculturas que renovaram a Rua das Renas”, disse o dirigente da Autarquia que promove o Natal Luz de Gramado.

A exposição da Rua das Renas é mais uma atração gratuita que integra o projeto “Natal Luz Para Todos”.

O 35º Natal Luz de Gramado acontece até o dia 30 de janeiro de 2021.

Foto: Cleiton Thiele