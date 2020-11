Papai Noel de Canela fará descidas de rapel itinerantes pelo Brasil

Continua depois da publicidade

Primeira ação do Bom Velhinho radical ocorreu na cascata do Parque do Caracol

O 33º Sonho de Natal de Canela, que começou em 22 de outubro e vai até 10 de janeiro de 2021, ficará marcado pela criatividade e reinvenção. Impossibilitado temporariamente de realizar as tradicionais descidas diárias na Catedral de Pedra para evitar aglomerações e prevenir a propagação do coronavírus, o Bom Velhinho continua realizando aparições em grande estilo. O Papai Noel radical de Canela fará rapel em diferentes pontos turísticos do Brasil.

A estreia das descidas radicais ocorreu na manhã de terça-feira, dia 24. Acompanhado de dois ajudantes, o Bom Velhinho desceu os 130 metros de queda da cascata do Parque Estadual do Caracol utilizando a técnica de rapel.

“Como não podemos descer o Papai Noel todas as noites da igreja conforme a nossa tradição, estamos levando ele para pontos estratégicos, que não aglomerem pessoas para mostrar que podemos, sim, voltar a normalidade, voltar a realizar eventos bem pensados e levar uma mensagem de paz e de esperança neste momento tão difícil para a humanidade”, comenta o secretário de Turismo e Cultura de Canela, Ângelo Sanches.

“Essas descidas radicais Brasil afora também levam uma mensagem de que Canela é uma cidade hospitaleira e vive o lúdico todos os dias no período de Natal”, acrescenta.

Próximas descidas

O roteiro de descidas itinerantes tem confirmados os Estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina e o Distrito Federal. Na capital fluminense, nos dias 5 e 6 de dezembro, o Papai Noel radical vai descer o Pão de Açúcar.

Na segunda quinzena de dezembro, as aparições radicais do Papai Noel do Sonho de Natal ocorrerão em Florianópolis e Brasília.