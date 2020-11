Prefeito em exercício autoriza repasse para início do novo quartel dos Bombeiros

Continua depois da publicidade

Gilberto Cezar assinou, enquanto prefeito em exercício, o contrato número 149/2020 que efetiva o primeiro repasse de valor para construção do novo quartel do corpo de bombeiros de Canela. A principal fontes destes recursos será o Funrebom (Fundo Municipal de Reaparelhamento dos Bombeiros).

O repasse, no valor de R$ 469.137,00 deverá custear o início e a primeira etapa da obra que terá 837 metros quadrados e deverá custar aproximadamente R$ 1,5 milhão, nas proximidades do parque do lago.

Com dois pavimentos, suas instalações foram projetadas para abrigar 22 servidores. O local atualmente usado pela corporação é um espaço alugado e adaptado no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. A expectativa é de que a obra completa da nova sede seja concluída até o final de 2021.

“Esta é uma obra que foi sonhada por toda nossa comunidade, agora está começando a sair do papel, parabéns a todos os bombeiros envolvidos nessa conquista, a equipe de Canela merece e nossa comunidade poderá contar com atendimento ainda melhor com a nova infraestrutura.” salientou Gilberto.

Imagens: Divulgação