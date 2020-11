Lançamento do primeiro livro de coleção didática sobre Gramado ocorre no dia 2 de dezembro

Lançamento do primeiro livro de coleção didática sobre Gramado ocorre no dia...

Continua depois da publicidade

Na próxima quarta-feira (02), ocorrerá o lançamento do livro “Gramado: dos primeiros povoadores à chegada do trem (1919)”. A transmissão será feita através do canal da Secretaria Municipal da Educação, a partir das 10h. A obra faz parte de um projeto de Coleção Didática, que tem como objetivos incentivar a pesquisa, fomentar o zelo pelo patrimônio histórico material e imaterial, e pela reconstrução e valorização dos Sítios Históricos e Pontos de Memória.

O Volume I dessa coletânea abordará as primeiras fases de povoamento e ocupação (até 1919), um panorama dos grupos e etnias formadoras (povos originários, tropeiros, luso açorianos, teuto e ítalo-brasileiros) e finaliza com uma introdução à história ferroviária da cidade com a chegada do trem. O livro traz também uma unidade introdutória com aspectos da geografia física de Gramado.

O projeto é idealizado e coordenado por Wanderley Cavalcante, e teve participação e autoria dos professores de História Alex Juarez Mulle e Eduardo Weber, e pelos professores de Geografia Amanda Elizalde Martins e Jean Canepelle.

Conforme Wanderley, a ideia surgiu da constatação da necessidade de sistematização e didatização do conhecimento sobre a história do município. “O livro é parte de uma proposta mais ampla de construção de estratégias pedagógicas, na perspectiva da difusão da memória histórica do município e de facilitar o acesso à mesma para parcelas cada vez maiores da população, de seus visitantes e de pesquisadores. Num sentido mais estratégico, queremos que a História do município seja um elemento nuclear e balizador de seu desenvolvimento, a fim de fortalecer a matriz econômica do turismo com suas potencialidades cada vez mais fincadas nas nossas raízes”, comenta.

A Coleção Didática será composta da seguinte forma:

Livro 1 – GRAMADO: DOS PRIMEIROS POVOADORES À CHEGADA DO TREM (1919)

Livro 2 – GRAMADO: DE DISTRITO A CIDADE – DA CHEGADA DO TREM (1919) À EMANCIPAÇÃO (1954)

Livro 3 – GRAMADO CIDADE: A CONSOLIDAÇÃO DA VOCAÇÃO TURÍSTICA (1954 AOS ANOS 1970)

Livro 4 – GRAMADO PARA O FUTURO: DOS ANOS 1970 AOS DIAS ATUAIS

A distribuição do material ocorrerá de forma gratuita. Para a população em geral será disponibilizado em formato de e-book. Já 1000 exemplares físicos serão entregues às bibliotecas das escolas públicas do município.

Conforme a secretária municipal da Educação, Maria Gorete Rodrigues da Silva, a SME abraçou o projeto desde que conheceu. “Gramado, como Cidade Educadora, tem como compromisso preservar e apresentar à comunidade a sua identidade, valorizar o patrimônio material e imaterial que lhe dá singularidade e essa obra materializa esse princípio. Essa obra, o primeiro volume de uma coleção em construção, é resultado de um trabalho coletivo organizado por professores pesquisadores baseado em pesquisas bibliográficas em várias fontes de publicações da história do município e também de pesquisa oral”, afirma.