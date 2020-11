Narō, novo restaurante oriental tem carrinho de saquê, carta autoral de drinks e clima contemporâneo

Continua depois da publicidade

Restaurante oriental Narō já está de portas abertas no centro da cidade com cardápio assinado por Jonas Roso

Gramado é conhecida pela gastronomia típica dos imigrantes italianos e alemães que deixaram sua marca na região. Mas é de outra parte do mundo que vem a inspiração para o mais novo restaurante da cidade, o Narō culinária japonesa.

A nova casa dos amantes de sushi na Serra já está de portas abertas com um menu assinado por um dos profissionais mais renomados da gastronomia oriental na região, Jonas Roso.

Além dos tradicionais sushis, sashimis e hossomakis, o cardápio do Narō apresenta pratos com pouca popularidade como as surpreendentes robatas (uma espécie de espetinho oriental grelhado), os steaks de atum e salmão que podem levar foie gras e ovas de peixe, opções de teppan, oshizushis e os combinados surpresas do chef.

“O carro-chefe será a sequência. Algumas peças terão presença fixa e outras serão oferecidas conforme o ‘frescor da casa’, na medida em que recebermos peixes e frutos do mar frescos”, comenta o chef especialista em culinária japonesa com mais de 20 anos de experiência.

Uma seleção de drinks autorais criados especialmente para a casa à base de saquê e um charmoso carrinho que desfila pelo restaurante oferecendo doses de diferentes marcas internacionais de saquê são outras apostas do restaurante que também é gastrobar.

O menu, que é totalmente digital com tablets em cada mesa, tem pratos à la carte para atender na hora do almoço e à noite ainda há a opção da sequência especial da casa.

Uma preocupação constante de Jonas, que treinou toda a equipe de cozinha composta por oito pessoas, é o aprimoramento e o estudo. “Ao longo da minha carreira, todos os que passaram por mim tiveram que estudar e agora não foi diferente. Uma vez por ano a minha equipe faz a prova de proficiência aplicada por japoneses. Existe muita técnica até que o peixe chegue à mesa do cliente. Então, antes de abrirmos as portas o treinamento durou cerca de três meses em uma cozinha real. Eu e o Marlon (sócio do empreendimento), fomos a Porto Alegre e São Paulo para fazer cursos. A cozinha está bem estruturada”, conclui o chef. Toda a equipe passa também, desde agosto, por um treinamento especializado pela ESAB (Escola de Serviços em Alimentos e Bebidas).

Novos negócios para uma nova geração

Por trás do Narō, que significa “vamos ser” ou “vamos nos tornar” em japonês, está a família do casal Juares dos Santos e Marisandra Schimitz. Empresários da gastronomia em Gramado desde 2008 quando abriram as portas do restaurante de buffet livre e a quilo Serra Grill. Quatro anos mais tarde, a família assumiu o tradicional restaurante Vale Quanto Pesa e em 2014 inaugurou o Terrazo, terceiro empreendimento, desta vez em Canela.

Agora, coube à geração mais nova dar um passo adiante e confiar no know how de mais de dez anos atuando na região para se especializar na gastronomia oriental. À frente do novo negócio estão os irmãos Marlon Schimitz e João Victor dos Santos.

Nas horas em que não está administrando o novo restaurante, Marlon, que desde cedo acompanha e participa da trajetória da família nos negócios, veste o dólmã e vai para a cozinha. Lá aplica todo o conhecimento de cursos e estudos dos meses que antecederam a abertura da casa. No salão, o irmão João coordena o serviço. A família de empreendedores mantém na retaguarda o pai Juares e a mãe Marisandra, que se dedicam aos outros três restaurantes do clã.

Fotos: Divulgação