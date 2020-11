Selecionados os 10 vencedores do Concurso Literário “Gramado, a casa do Natal Luz”

Selecionados os 10 vencedores do Concurso Literário “Gramado, a casa do Natal...

A Comissão de Avaliação do concurso literário “Gramado, a casa do Natal Luz”, concluiu os trabalhos de seleção na tarde desta quarta-feira (25) quando foram escolhidos os 10 vencedores

Foram selecionados cinco autores na categoria poesia e cinco na categoria crônicas:

– Vera Fisch – poesia.

– Simone Nejar Dulius – crônica.

– Ilza Vigna – poesia.

– Lygia de Araújo Boudox – crônica.

– Ildo José Vivan – crônica.

– José Justo – poesia.

– Fernanda Coan – poesia.

– Ariel Pulsz – crônica.

– Eduardo Caon – crônica.

– Julia Moschen Tissot – poesia.

A Comissão entendeu convidar ainda três autores considerados referência:

– Patrícia Soares Viale.

– Paulo Cardoso (Pacard).

– Andreia Borges.

Os vencedores terão seus trabalhos expostos na Rua Coberta a partir do dia 09 de dezembro até o final do Natal Luz. Os projetos expostos terão a parceria dos restaurantes da Rua Coberta onde cada painel ficará exposto. Cada selecionado receberá do restaurante em que seu painel estiver exposto um jantar para quatro pessoas acompanhado de espumante. Os selecionados também receberão um Diploma especialmente confeccionado para o Concurso Literário.

A iniciativa do concurso literário “Gramado, a casa do Natal Luz” é uma promoção da Academia Gramadense de Letras e Artes e do Conselho Municipal da Cultura com apoio da Gramadotur e Secretaria Municipal de Cultura de Gramado.

O Concurso Literário é mais uma atração gratuita que integra o “Natal Luz Para Todos”.

O 35º Natal Luz de Gramado acontece até o dia 30 de janeiro de 2021.

Foto: Divulgação