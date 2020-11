Canela e Gramado, novamente, em bandeira vermelha no mapa preliminar

Continua depois da publicidade

Pela 3ª semana consecutiva, região é classificada como alto risco preliminarmente

A classificação preliminar das regiões do RS, de acordo com as bandeiras determinadas pelo Modelo de Distanciamento Controlado, foi atualizada pelo Governo do Estado nesta sexta-feira, 27 de novembro. A Macrorregião Serra, da qual Canela, Gramado e Nova Petrópolis faz parte, foi classificada com a Bandeira Vermelha devido à elevada ocupação de leitos UTI COVID-19 registrado na região.

O mapa definitivo do Rio Grande do Sul será divulgado pelo Governo Estadual dia 30 de novembro, até lá, as cidades atendem aos protocolos da Bandeira Laranja.

O Comitê Estratégico do OBSAÚDE – Observatório Regional da Saúde Macrosserra irá recorrer da decisão e solicitar ao Governo Estadual a reclassificação da Macrorregião Serra para a Bandeira Laranja. A decisão do Governador, após avaliar os recursos, será anunciada na segunda-feira, dia 30, e passa a valer a partir da próxima terça-feira, 1º de dezembro.