Feliz NaDown valoriza assistidos da Apae Canela

No projeto, portadores da Síndrome de Down foram modelos para fotos de Natal

Quatorze crianças portadoras da Síndrome de Down foram modelos para fotos de Natal, em um projeto desenvolvido pela fonoaudióloga Priscilla Toledo, da Apae Canela, e pela fotógrafa Fabiani Blankenhein, do Foto e Arte Canela, atelier fotográfico.

Todas as crianças são atendidas na Apae Canela e participaram do projeto com a autorização das famílias. Aliás, este era o objetivo do projeto, presentear as famílias com algo que valorizasse o trabalho realizado na Apae e mostrasse a realidade da Síndrome de Down, auxiliando na inclusão de todos.

O projeto foi batizado de NaDown e, em razão da pandemia do novo coronavírus, este ano, não terá versão impressa, mas será amplamente divulgado nas redes sociais.

O projeto faz parte das comemorações dos 50 anos da Apae Canela.

Fotos: Fabi Blankenhein – Foto e Arte Canela

Emelly, cinco anos de idade







Joaquim, três anos de idade

João Victor, nove anos de idade

Maria Clara, dez anos de idade

Talia, dois anos de idade

Michel, um ano e cinco meses de idade

Netlyn, sete anos de idade

Gustavo, dois anos de idade

Sofia, nove meses de idade

Davi Garcia, três anos de idade

Ana Clara, dois anos de idade

Sara, três anos de idade