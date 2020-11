Vem aí a onda vermelha

Continua depois da publicidade

Dos mesmos criadores de “O Inferno Vai ter que Esperar” (antes das eleições), vem aí “O Sul é Vermelho”, no Distanciamento (des)Controlado.

Pois é bem óbvio (redundante mesmo, de propósito), já que o segundo turno das Eleições Municipais acaba neste final de semana, Aliás, no mapa do Distanciamento, as regiões com segundo turno permaneceram alaranjadas depois dos recursos.

Eu cantei a pedra na minha coluna de 19 de novembro, quando escrevi:

Onda Vermelha

Preparem seus corações, pois, passadas as eleições, vem aí uma nova onda vermelha e eu não estou falando de uma recuperação relâmpago do colorado (até por que…)

O Distanciamento (des)Controlado do Governo do Estado deve voltar à ação, muito pela pressão das redes sociais e pouco pela vontade do Estado.

Mas, vai voltar, e teremos novamente as atividades econômicas prejudicas pelo abre e fecha.

Espero queimar a língua e ver o governador fazer o que tem que ser feito, manter as atividades e liberar novas. O vírus está aí e temos que conviver com ele, não é mais possível isolamentos e fechamentos.

– Ah! Mas Chico, tu não está vendo o número de casos…

Sim, estou, desde março. Assim como vi as eleições acontecerem e mais um monte de coisas. Fecha quando convém, abre quando convém. É política, não é ciência.

Essa onda vermelha, ou de bandeiras vermelhas, no fim, é só mais uma narrativa.

Agora, já que fizemos tudo isso, passamos pelo que passamos e estamos em nossa pior momento, eu até concordaria com Eduardo Leite, se ele fizesse algumas ponderações, tipo, erramos nisso ou naquilo, paramos cedo demais por aí vai.

Mas não, vem aí medidas mais restritivas.

Começo a me assustar com o que pode vir por aí. Nos resta esperar, mas, antes disto, oremos!