Natal Luz de Gramado terá concurso de decoração

Entidades parceiras da Gramadotur estão na organização do “Concurso de Decoração Natal – Brilha Gramado – 2020”. ABRASEL Hortênsias, CDL Gramado, SINDILOJAS Região das Hortênsias, SINDTUR Serra Gaúcha estão preparando o concurso que terá a participação das empresas com imóveis comerciais na cidade de Gramado. A ornamentação a ser avaliada deve estar visível nas fachadas (comércio em geral, hotéis, pousadas, bares e restaurantes) jardins ou recepção (hotéis e pousadas).

Segundo a organização, os objetivos do concurso são de resgatar o espírito natalino, incentivar o envolvimento do comércio local, além de impulsionar as vendas no setor de comércio e serviços e proporcionar um novo apelo de atração ao turismo.

As inscrições são gratuitas e ocorrem no período de 30 de novembro a 15 de dezembro de 2020 no site oficial do Natal Luz: www.natalluzdegramado.com.br.

A Comissão Julgadora irá escolher os dez finalistas entre o dia 16 e 18 de dezembro para a segunda fase, que será por voto popular. Os finalistas terão a foto de seu estabelecimento comercial postadas no site e ficarão abertas para votação do dia 18 de dezembro a 04 de janeiro.

O “Concurso de Decoração Natal – Brilha Gramado – 2020” vai premiar a foto mais votadas entre os dez finalistas com o valor de R$ 10 mil patrocinado pelo SICREDI. A divulgação do ganhador será no dia 5 de janeiro e a entrega da premiação será no dia 6 de janeiro.