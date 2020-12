Uso de máscara e de camisinha dá o tom na campanha de prevenção à aids

Continua depois da publicidade

Em 1° de dezembro, Dia Mundial de Luta Contra a Aids, a Secretaria da Saúde (SES) lança a campanha “Contra a covid use máscara, contra a aids e outras ISTs use camisinha”.

A campanha usa como estratégia o estímulo ao uso da camisinha como rotina de prevenção as IST/aids, da mesma forma que o uso da máscara se transformou em rotina de prevenção à Covid-19.

Redução dos casos

O Estado apresentou redução de 34,6% nos casos de aids nos últimos 10 anos. Conforme o “Boletim Epidemiológico HIV/aids”, do Ministério da Saúde, em 2019 foram registrados 28,3 casos por 100 mil habitantes, o equivalente a 34,6% menos casos do que os registrados em 2009, com 43,3 casos por 100 mil habitantes. Outro dado é que o RS se mantém em terceiro lugar no ranking nacional de casos de aids no Brasil.

O “Boletim Epidemiológico HIV/aids”, do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde (DCCI/SVS/MS), é publicado anualmente e apresenta informações sobre os casos de HIV e de aids no Brasil, regiões, Estados e capitais de acordo com as informações obtidas pelos sistemas de informação utilizados para a sua elaboração.