33° Sonho de Natal suspende Parada de Natal e Casa do Papai Noel

Com a confirmação da classificação em bandeira vermelha para a região da Serra no Modelo Estadual do Distanciamento Controlado, a organização do 33° Sonho de Natal Canela anunciou a suspensão temporária da Parada de Natal e das atividades na Casa do Papai Noel, que funcionava no Multipalco da praça João Corrêa.

O secretário de Turismo e Cultura de Canela, Ângelo Sanches, reforça, no entanto, que a programação virtual continuará empolgando multidões diariamente pelos canais Canal Paixão Natural no Facebook e no Youtube. O Sonho de Natal também vai manter o aspecto lúdico com o projeto de Descidas Itinerantes do Papai Noel, que fará rapel em diversos pontos turísticos de todo o Brasil.

SUCESSO DE PÚBLICO

Conforme Sanches, as exibições dos espetáculos “Vida” e “A Fábrica de Sonhos” superaram a marca de 2,5 milhões de visualizações nas redes sociais. Além das duas atrações virtuais diárias, a Secretaria de Turismo e Cultura criou dois festivais musicais on-line para valorizar os talentos musicais locais: o Louvores do Sonho e o Acordes do Sonho, que atingiram 20 mil visualizações. “Canela tem buscado a reinvenção desde o começo da pandemia. Em primeiro lugar, estamos preocupados com a saúde da população e dos turistas que nos visitam. Conquistamos um selo internacional de destino seguro e vamos manter todos os cuidados com a prevenção”, destaca.

Outra novidade da programação natalina são as descidas itinerantes do Papai Noel. Em sua primeira aparição surpresa, o Bom Velhinho fez rapel na Cascata do Caracol. No próximo final de semana, o Papai Noel radical de Canela deixa sua mensagem no Rio de Janeiro. “Não estamos fazendo divulgação prévia para não aglomerar pessoas. Estamos usando o aspecto lúdico do Natal na execução da ação. Afinal, as crianças não enxergam o Papai Noel na noite de Natal. Elas encontram seus presentes na manhã seguinte. Queremos levar uma mensagem de esperança e divulgar o destino Canela. Quem estiver passeando pelos pontos turísticos de diversas cidades brasileiras, poderá acompanhar as descidas de rapel, mas tudo de forma casual, sem multidões”, explica Sanches.