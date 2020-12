Clube Serra Grande de Voo Livre levará novidades ao Parque Alto da Pedra

Continua depois da publicidade

CSGVL prevê a realização de diversos eventos esportivos e culturais ao longo do próximo ano

O ano de 2021 deve ser de grandes eventos e atrativos no Parque Alto da Pedra, um dos principais pontos turísticos da região, em Igrejinha (RS). A promessa é do Clube Serra Grande de Voo Livre (CSGVL), entidade que faz a gestão do espaço de forma voluntária.

O local será palco de diversas promoções graças a novas parcerias com empresas e agentes públicos, nas quais o Clube está trabalhando. Na lista há corridas de aventura, caminhadas e também encontros ciclísticos noturnos, aproveitando a facilidade de acesso, aclive e paisagem inesquecível do mirante. Também está prevista etapa do Campeonato Sul-Brasileiro de Parapente, que deve levar mais de 100 pilotos ao cume.

Além da esportiva, os visitantes também podem aguardar a nova programação cultural. A agenda do primeiro trimestre será divulgada em breve e, entre outras ações, terá novas edições do Sunset – shows musicais acústicos que dão ritmo ao pôr do sol na montanha.

Diante das novidades, o CSGVL acredita que o Parque irá movimentar ainda mais público no próximo calendário. “Estamos nos preparando para receber mais de 60 mil visitantes em 2021. Para isso, também faremos investimentos em infraestrutura, como no acesso e áreas com sombra”, comenta o presidente da entidade, Carlos Petry.

O gestor ainda frisa a importância de investir em Turismo para a cidade e região. “Precisamos falar sobre a relevância turística de Igrejinha e seu impacto econômico. As pessoas que vêm ao Parque, sejam visitantes ou pilotos de voo livre, também conhecem a cidade, visitam outros lugares, fazem compras, utilizam serviços de alimentação, entretenimento, hospedagem. O turismo faz a roda da economia girar”, destaca Petry.

SERVIÇO

• O que curtir no local

Do cume de seus 750 metros, o Parque Alto da Pedra proporciona uma imagem incrível de toda a região aos mais de 500 turistas que lhe visitam a cada final de semana. Os presentes podem curtir a natureza com estrutura que inclui área de estacionamento, banheiros, internet wi-fi e playground. Ainda, há completo serviço de copa, servindo cervejas, chopp, refrigerante e lanches. O espaço é administrado pela Cervejaria Stier Bier, também de Igrejinha.

• O que saber antes de visitar

O Parque está aberto em sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h30. Em ocasiões especiais, como nos dias de Sunset, o horário de funcionamento é estendido até às 21h.

O ingresso custa R$ 5 e cobrança de meia entrada (R$ 2,50) para moradores de Igrejinha (desde que tenham em mãos seu título de eleitor), Pessoas Com Deficiência (PCD’s) e estudantes (com carteirinha). Já menores de 16 e maiores de 60 anos não pagam para acessar o local.

Nos dias em que há atrações culturais o ingresso custa R$ 5 até às 15h30 e sobe para R$ 10 após este horário – portanto, os públicos beneficiados pela meia entrada passam a pagar R$ 5.

• Como chegar

O Parque Alto da Pedra está localizado na localidade de Serra Grande. Seu acesso se dá pela estrada geral da Serra Grande (Estrada da Voluntária, 5805), que liga Igrejinha a Gramado, num trajeto em excelentes condições e 95% asfaltado. Nos metros finais há um trecho íngreme, mas que pode ser acessado por qualquer tipo de carro ou moto.

• Sobre o Clube Serra Grande de Voo Livre – CSGVL

O Clube foi fundado em novembro de 1983, nos primórdios do voo livre no Brasil, colocando Igrejinha em relevância nacional no esporte. Atualmente é formado por diversos pilotos e tem uma administrado voluntária que tem como missão fomentar o turismo e a prática esportiva na cidade. Além disso, é responsável pela administração do Parque Alto da Pedra.