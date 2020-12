Integrantes de facção criminosa são detidos com armamento e grande quantidade de drogas em Gramado

Continua depois da publicidade

Na manhã desta terça-feira (01), a Polícia Civil prendeu em flagrante três homens e uma mulher por tráfico de drogas, associação com facção criminosa e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

Na ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em um apartamento no bairro Floresta. O local, segundo investigações, era usado como a base do grupo criminoso para o tráfico de drogas, que haviam se instalado há pouco tempo. No imóvel foi apreendido ferramentas para o preparo e uma grande quantidade de drogas como crack, cocaína e maconha, além de muita munição. Duas armas foram apreendidas, uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre 38, ambas com numeração raspada.

Na chegada dos agentes ao local, os criminosos tentaram acessar as armas para entrar em combate, mas, foram rapidamente inviabilizados de realizar o ataque.

Os presos na operação pertencem a uma facção criminosa que busca a expansão da venda de drogas, visando reprimir as ações da organização criminosa rival, esta que atua na cidade há vários anos.

Os criminosos detidos possuem diversos antecedentes, inclusive um deles por homicídio, o qual constava como foragido do sistema prisional. Um dos investigados é oriundo do Estado de São Paulo.

A investigação e ação policial foram realizadas pela Delegacia de Polícia de Gramado.

A Polícia Civil tem convicção de que o armamento apreendido servia para proteger os criminosos contra provável investida do grupo rival, bem como poderia ser usado na tomada de pontos de tráfico na cidade, comandados pela facção adversária. Em razão disso, a rápida ação da Polícia Civil foi fundamental para evitar que houvesse confronto armado entre criminosos, trazendo pânico e intranquilidade à comunidade. Após os trâmites legais, os criminosos foram recolhidos ao sistema prisional.