Mural Solidário lança campanha de Natal

Continua depois da publicidade

A ceia de Natal é sempre momento de união da família e de alegria.

Pensando em tornar o Natal de muitas famílias mais alegre e, possibilitar que tenham uma ceia, o Mural Solidário lança uma campanha para arredar alguns itens.

O Mercado Gallas de Canela, bem como o Mercado Sthall, no bairro Carniel, em Gramado estão recebendo as doações, que serão recolhidas no dia 20 de dezembro. A entrega das cestas está programada para o dia 23 de dezembro.

Para quem quiser apoiar a causa com dinheiro ou produto perecível é só solicitar um voucher no caixa de um dos mercados, com a identificação do produto.

Entre nossos parceiros desta ação, além dos mercados já citados estão Chocolate Lugano, Coopec, Cindy Brigadeiros, Pipocas da Lelê, Gráfica Ká&Lá. Na divulgação contamos com a Estratégia Comunicação e Marketing e o programa Radio Box da Rádio Clube Canela.

O Papai Noel, que fica aos sábados e domingos na Praça João Côrrea também faz parte desta ação. A cada foto tirada com ele, no valor de 5 reais, parte da renda vai para aquisição de produtos para as cestas natalinas.

Imagens: Divulgação