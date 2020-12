Academia Neusa Martinotto premiada em 1° lugar no Sul em Dança

No dia 27 de novembro, a Academia Neusa Martinotto participou do Sul em Dança 2020, edição online, com a apresentação de duas coreografias.

“O pequeno pintor”, coreografia de Rodrigo Pacheco, com o bailarino Antônio dos Reis Dias, categoria Juvenil, solo masculino e “Garota gostam de se divertir”, coreografia de Nicolas Rodrigues, com a bailarina Pietra Vidor Baroni, categoria Infantil II, solo feminino. As duas coreografias foram premiadas em primeiro lugar na modalidade estilo livre – tela de criação.

Essas duas coreografias foram apresentadas em setembro no ABC Dança Festival Infantil, sendo premiada na categoria Destaque Criatividade, com a coreografia “O pequeno pintor”.

A Academia está na reta final dos preparativos para o espetáculo de final de ano. Desta vez, será realizado um filme dançado, com o tema “Canela por muitas razões – edição II”, que retratará através da dança, os lugares da cidade, com seus pontos turísticos, parques, comércio e as pessoas que escolheram a Canela como seu lar.