Calendário Solidário 2021 em prol de instituições de saúde da região será lançado quinta-feira

O calendário solidário 2021 denominado de “RESERVA SELVAGEM”, e a exposição dos originais que fazem parte das imagens do calendário, é um evento que seus curadores, Kira Luá, do Espaço Cultural do Hotel Pousada Le Château, e Fernando Bueno, diretor executivo do Instituto de Fotografia e Artes Visuais, criaram para solidarizarem com três instituições neste momento de pandemia: o Hospital São Miguel Arcanjo de Gramado, o Hospital de Canela e o Asilo Padre Cacique de Porto Alegre.

Com o Patrocínio da Impresul, o calendário é de mesa e tem 24 cm de altura e 22 cm de comprimento.

Os artistas André Severo (Canela), André Venzon (Porto Alegre), Andrea Pires (Porto Alegre), Eduardo Aigner (Porto Alegre), Fabio Del Re (Porto Alegre), Fernando Bueno (Canela), Kira Luá (Gramado), Leonid Strelieav (Gramado), Rita Gil (Gramado), Selene San Martin (Porto Algre), Teresa Poester (Bagé) e Zorávia Bettiol (Porto Alegre), criaram suas obras especialmente para o calendário 2021.

Os calendários e as obras originais estarão primeiramente à venda no Hotel Pousada Le Château em prol ao Hospital Arcanjo São Miguel de Gramado. Em janeiro o evento parte para Canela, onde as vendas serão destinadas ao Hospital de Canela. Já em fevereiro segue para Bolsa de Arte, em Porto Alegre, em prol ao Asilo Padre Cacique.

SERVIÇO:

O evento inicia dia 3 dezembro e segue até dia 31 de dezembro, das 9h às 19h

Local Hotel Pousada Le Château

Entrada gratuita

Respeitando os protocolos de prevenção ao Covid-19, não haverá vernissage, e a entrada permitida é de no máximo de 5 pessoas por vez.

PONTOS PARCEIROS DE VENDAS E ENTREGA DOS CALENDÁRIOS

HOTEL POUSADA LE CHÂTEAU – R. Floresta Negra 110, Planalto

As pessoas podem ir diretamente no local indicado ou fazer depósito direto para a conta do Hospital. A retirada pode ser feita com o comprovante no hotel.

Dados bancários para depósito:

Banco Sicredi 748

Ag 0-101

Conta 97496-3

CNPJ 03,066309/0001-44

Valor unitário: R$100,00