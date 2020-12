Canela se fez presente em evento sobre turismo e negócios em Porto de Galinhas

Continua depois da publicidade

A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura representou Canela no Visit Pernambuco Travel Show, em Porto de Galinhas – um dos mais importantes destinos do Nordeste brasileiro. Essa foi a segunda edição do evento, com início segunda-feira (30) e encerramento nesta quarta-feira (2), no Centro de Convenções do Armação Resort.

O Visit Pernambuco Travel, segundo o secretário de Turismo e Cultura Ângelo Sanches, foi importante para fomentar negócios com agências e operadoras e divulgar os atrativos de Canela. Este ano, a Rodada de Negócios teve como objetivo promover o turismo nacional para a retomada da economia.

O evento foi promovido pelo Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau e pela Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas (AHPG). “A época tem sido difícil para os grandes destinos. Canela depende muito do turismo e nós não podemos sair da vitrine nacional e nem ficar de fora do que agências e operadores já estão negociando para quando tudo voltar à normalidade”, avalia Ângelo Sanches.

Na foto, os servidores Bianca Pletsch e Clauber Maciel com o presidente da Embratur, Gilson Machado Neto.