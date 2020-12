Corpo de Bombeiros de Canela realizou o repasse de EPIs para o Corpo de Bombeiros Municipal de São Francisco de Paula

Continua depois da publicidade

O Corpo de Bombeiros de Canela realizou nesta terça-feira (02), às 14h, o repasse de botas de combate à incêndio ao Corpo de Bombeiros Municipal de São Francisco de Paula.

O Comandante de Canela, 1° Sgt. Miguel Oliveira de Souza entregou dez botas de combate à incêndio ao Comandante dos Bombeiros Municipais de São Francisco, Luiz Gajardo. Material este oriundo do pelotão de São Marcos, que estava em perfeitas condições, porém sem uso. Com o remanejo do material de EPI, mais servidores na região estarão com equipamentos mais adequados para prestar um serviço de excelência em suas comunidades.

Foto: Reprodução/CBMRS