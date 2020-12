Dois suspeitos de participação no assalto a banco em Criciúma são presos em Gramado

Continua depois da publicidade

Na manhã desta quinta-feira, dia 03, a Polícia Civil gaúcha prendeu em Gramado dois bandidos envolvidos no assalto a Banco em Criciúma/SC.

A chefe de Polícia do Estado, Nadine Tagliari Farias Anflor, esclareceu que um suspeito foi preso durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência em uma região nobre de Gramado.

O outro fugiu para uma região de mata ao perceber a aproximação da polícia, contudo, foi perseguido e preso pelos agentes do DEIC na sequência.

Na manhã de hoje havia uma grande movimentação de policiais fortemente armados na região do bairro Vila Suíça, em Gramado. Inclusive moradores foram orientados a ficarem dentro de suas casas.

O delegado João Paulo de Abreu, da Delegacia de Roubos do DEIC, explicou que o homem preso em Gramado, dentro da residência, é um criminoso ligado ao Primeiro Comando da Capital, o PPC, a maior organização criminosa do País. Esse homem é natural de Minas Gerais, mas tem vínculo com o PCC e já teria participado de uma tentativa de resgate de um líder do PCC em um presídio paulista.

Outros integrantes da quadrilha foram localizados em três municípios gaúchos.

As informações são do jornalista Gerson Sorgetz.