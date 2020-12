Em Brasília, Nestor Tissot protocola projeto de quase R$ 10 milhões para asfaltamento do interior

Continua depois da publicidade

Por intermédio do senador Luis Carlos Heinze, do Progressistas/RS, o prefeito eleito de Gramado, Nestor Tissot, do Progressistas, protocolou na manhã desta quinta-feira (03), um ofício junto ao Ministério do Turismo para abertura do sistema “Plataforma Mais Brasil” e o cadastramento da proposta de R$ 9.950.000,00, para obras de infraestrutura turística, destinada a pavimentação de acesso para as localidades, Linha Furna, Vale dos Pinheiros, Linha Quilombo e Carahá.

Em sua solicitação junto ao Ministério do Turismo, Heinze argumenta o número de visitantes, agroindústrias e o fortalecimento do agroturismo de Gramado. “O município de Gramado possui uma população de 36.232 habitantes, com maior índice turístico do estado do Rio Grande do Sul, com média de visitação anual de 6 milhões de pessoas. Possui 120 agroindústrias familiares no interior, que fazem parte do roteiro do agroturismo, com enorme visitação. A maior parte desse roteiro não pavimentado”, disse.

Com documento em mãos assinado pelo senador Heinze, Nestor foi acompanhado até o Ministério do Turismo e no Ministério da Cidadania pelo Chefe da Assessoria Especial do Ministério do Turismo, Ivanei Gonçalves dos Santos e pelo Assessor Gabinete do Gabinete do senador Luis Carlos Heinze, Renato Gemelli Bonadiman.

De acordo com Nestor Tissot, a expectativa é que os recursos sejam liberados no início do próximo ano. “Estamos esperançosos e confiantes que a liberação dos recursos ocorra já no início de 2021. Caso nossas projeções se confirmem muito em breve vamos levar pavimentação asfáltica para estas importantes localidades de nossa cidade. O trabalho de desenvolvimento de Gramado está apenas iniciando, vamos em busca de muitas outras melhorias para nossa população”, destaca o prefeito eleito.

Já no Ministério da Cidadania, Nestor esteve reunido com membros do órgão para captação de recursos para a área social do município, principalmente para Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e para Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Ainda nesta quinta-feira, Tissot esteve no gabinete do deputado Federal e líder da bancada gaúcha no Congresso, Giovani Cherini (PL/RS), onde protocolou o pedido de recursos para a pavimentação da ERS-373, que liga Gramado à Santa Maria do Herval. Nestor retorna à Gramado na sexta-feira, enquanto isso se reúne com deputados federais gaúchos.

Foto: Divulgação