O “Passeio do Noel” é mais uma atração do 35º Natal Luz de Gramado

A Gramadotur está lançando a partir desta sexta-feira (04), mais uma atração na programação da 35ª edição do Natal Luz de Gramado. O “Passeio do Noel” vai acontecer de sexta a domingo sempre às 16 horas.

O roteiro do Papai Noel com seu fiel amigo, o Soldadinho de Chumbo, será a partir da Vila de Natal seguindo pela Avenida Borges de Medeiros até a rótula do Corpo de Bombeiros e retorna para a Vila em seu trenó acompanhado da Trupe de Natal.

É mais uma atração gratuita do 35ª Natal Luz de Gramado.

Confira as atrações do 35º Natal Luz:

Decoração

Entrar em Gramado é viver a magia. É cruzar a linha que divide o mundo real e um mundo feito de amor, sonhos e esperança. A Cidade Mágica do Natal é lugar de encontros, de imaginação e de fé. Muito disso se deve a uma decoração, que cria um conceito fantástico e convida a momentos únicos. A ornamentação da cidade a cargo da diretora de decoração do Natal Luz, Cláudia Casagrande, e que naturalmente encanta turistas e a comunidade, recebeu atenção especial e é novamente um dos pontos altos

do evento. A cenografia propõe conciliar de maneira sublime a alegria e o encantamento do Natal e está presente em tempo integral com originalidade e o costumeiro bom gosto ao longo dos muitos caminhos de Gramado. Guirlandas, bolas de Natal, muitas luzes, rotatórias mágicas e soldadinhos quebra-nozes são alguns dos elementos que dão vida a esse sonho que pode ser conferido e apreciado pelas ruas da cidade em meio aos pontos turísticos e estabelecimentos comerciais que encantam a todos.

Acendimento das luzes

Todos os dias, às 19 horas, as luzes da Cidade Mágica do Natal e os arcos da Av. das Hortênsias se acendem e renovam os bons sentimentos do Natal. Cada luz que acende marca o início de um sonho encantado. É assim que surge o lindo Natal Luz de Gramado, renovando-se diariamente ao longo de seus 101 dias de duração. O acendimento das luzes é um momento sublime e que, honrando o nome do maior evento natalino do Brasil, proporciona e celebra ao entardecer a chegada de noites encantadas que as luzes de Gramado iluminam, criando um novo cenário, cheio de esperança, amor e paz.

Rua das Renas

Ao longo dos 101 dias do Natal Luz, a Rua Pedro Benetti, no centro de Gramado, se transforma na Rua das Renas. Legítimas obras de arte e devidamente renovadas, decoradas por artistas plásticos gramadenses conferindo um colorido especial e proporcionando uma exposição artística única. A Rua das Renas nesta 35ª edição do evento presta homenagem à imigração de Gramado.

Trupe de Natal

A magia do Natal aparece na cidade de Gramado, personificada na Trupe de Natal. Com dramatização e música, a verdadeira mensagem natalina faz parte das apresentações do conjunto de personagens que emana amor, emoção e alegria aos visitantes da Cidade Mágica do Natal na rede gastronômica e hoteleira, e em parques. Diariamente, a Trupe de Natal está às 15 horas no Mundo a Vapor, patrocinador do evento. Esta atração no Mundo a Vapor é sujeita a ingresso do local. A Trupe também é atração diária na Vila de Natal, diariamente às 17 horas.

Vila de Natal

O endereço da residência oficial do Papai Noel em Gramado é na charmosa Vila de Natal. Uma das tantas atrações do Natal Luz, o local é um amplo e simpático espaço em meio à Praça das Etnias, onde são encontrados produtos artesanais com motivos natalinos, atendendo nas segundas, terças e quartas, das 10 às 21 horas, e de quintas a domingos das 10 às 22 horas.

A Casa do Papai Noel

O Papai Noel chegou diretamente para a sua casa, na Vila de Natal, onde está se cuidando para estar saudável na noite de Natal. É lá, em um dos lugares mais simbólicos e lúdicos da Cidade Mágica de Natal, que o bom velhinho espera a todos aqueles que acreditam na magia, para momentos de muito amor, carinho e afeto. Está interagindo com os turistas e a comunidade, e mantendo o distanciamento, das 14h às 18h.

Instrumentos de Fé

A integração entre espiritualidade, religião e arte respira viva em um dos eventos mais emocionantes da edição de 35 anos do Natal Luz de Gramado. Serão 35 participações dos músicos da Orquestra Sinfônica de Gramado, a integração entre a música e a liturgia das missas e cultos religiosos será completa, dando uma fusão icônica de erudição e fé. A programação completa pode ser conferida no site oficial do Natal Luz.

Rotas e Notas

Se a magia é viva e percorre cada cantinho do coração das pessoas e da Cidade Mágica de Natal, o que dizer de um palco móvel, que percorre diversos pontos de Gramado, levando sobre si apresentações artísticas para quem quer viver a magia?

Trata-se de uma linda, inovadora e emocionante atração dos 35 anos de Natal Luz de Gramado que acontece diariamente a partir das 19 horas. Esse palco móvel conta com um toque de raridade especial, o Grupo Dreams/American Old Truck forneceu o modelo GMC W500 “Marta Rocha” de 1958 para abrilhantar ainda mais a ação.

Tannenbaumfest

Em Gramado, a comunidade conta com um lindo e tradicional evento que acontece há muitos e muitos anos. O Tannenbaumfest, um concurso de decoração de pinheirinhos, um dos ícones do Natal. Empresas e a comunidade se reúnem para decorar os pinheiros cuidadosamente espalhados na Avenida Borges de Medeiros, criando um cenário lindo e digno de toda a magia do Natal Luz. São 35 pinheiros, número alusivo ao número de edições do Natal Luz.

Livro 35 anos

O dia 17 de dezembro marca o lançamento do livro dos 35 anos do Natal Luz de Gramado. Devidamente ilustrado com as fotos de Cleiton Thiele, há mais de dez anos o fotógrafo oficial do evento, o livro reúne lindas imagens que estarão numa obra singular a partir do olhar sensível e poético da empresa de Leonid Streliaev – Edições Especiais. Combinadas às imagens do Natal Luz, belíssimas fotos de Gramado integram a edição imperdível para quem acredita na magia do Natal.

Exposição Fotográfica – Natal Luz um Olhar

A exposição do fotógrafo Leonid Streliaev acontece na Vila de Natal, registrando através de uma sensível e original visão, os espetáculos e os envolvidos em sua realização.

Concertos de Natal – 35 anos do Natal Luz

O tradicional concerto com a Orquestra Sinfônica de Gramado, sob a regência do consagrado Maestro Linus Lerner, buscará resgatar a espiritualidade e os sentimentos mais profundos que o Natal estimula em sua essência, apresentando músicas especialmente selecionadas. A atração terá restrição de público em função da capacidade máxima do local conforme protocolos sanitários, e terá transmissão por canais digitais.

As atrações do 35º Natal Luz são gratuitas e integram o projeto “Natal Luz Para Todos”.