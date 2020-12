Canela e Gramado seguem em bandeira vermelha

Continua depois da publicidade

Uma bandeira laranja e 20 vermelhas no mapa preliminar da 31ª rodada do Distanciamento Controlado

Canela e Gramado, que pertencem à macrorregião da Serra, seguem em bandeira vermelha.

Apenas uma região não foi classificada com alto risco epidemiológico no mapa preliminar da 31ª rodada do Distanciamento Controlado. A região de Taquara e seus oito municípios, que inclui São Francisco de Paula, receberam bandeira laranja (risco médio). Todo o restante do Rio Grande do Sul aparece em vermelho na divulgação feita pelo governo nesta sexta-feira (4/12).

A cor predominante do mapa preliminar reforça a posição do governador Eduardo Leite, devido à mudança do cenário de estabilização para aumento de internações por Covid-19 no Estado, e que foi ampliado por meio de decreto. Publicado na segunda-feira (30/11), o documento traz medidas válidas por 14 dias, como a suspensão do sistema de cogestão do Distanciamento Controlado, para unificar as restrições e obrigando todos os locais com alto risco epidemiológico a segui-las para conter a contaminação, e alterações em protocolos de bandeira vermelha.