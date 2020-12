Brigada Militar e Departamento de Fiscalização fecham festa clandestina em Canela

Continua depois da publicidade

Atendendo uma denúncia e cumprindo com as determinações do Governo do Estado durante a bandeira vermelha do Modelo de Distanciamento Controlado, a Prefeitura de Canela, por meio do Departamento de Fiscalização, juntamente com a Brigada Militar, realizaram uma operação conjunta na madrugada do último domingo (6).

Na ocasião, fiscais da Prefeitura e policiais militares vistoriaram um estabelecimento comercial localizado nas margens da RS-466 (Estrada do Caracol), no bairro Vila Suíça. O local estava recebendo uma festa clandestina que foi encerrada imediatamente. Os frequentadores foram dispersados e o empreendimento foi interditado.

Conforme o chefe do Departamento de Fiscalização da Prefeitura, Luiz Antônio Magrini Macedo, operações semelhantes em parceria com as forças de segurança serão rotineiras durante o período de bandeira vermelha.

“Não vamos tolerar o descumprimento da ordem pública e o desrespeito com toda a sociedade. Os números da pandemia são preocupantes em todo o Estado e cada cidadão deve cumprir com suas obrigações”, alerta Macedo. Denúncias envolvendo aglomerações e festas clandestinas podem ser feitas pelo telefone (54) 9.9176.9498.