Constantino abre concorrência para trecho da Rota Panorâmica e da Escola Tio Beto

O prefeito Constantino Orsolin assinou, na tarde desta segunda-feira (7), os editais de duas obras consideradas de grande importância para Canela.

O primeiro deles é o de número 55, que define o pregão eletrônico como modalidade de licitação para contratação de empresa para serviços de licenciamento ambiental da Estrada de Canela – Linha São João, correspondente à etapa 4 da Rita Panorâmica – 7,54 quilômetros de extensão. A vencedora do certame terá 180 dias para realizar o serviço.

Já o segundo é o edital nº 6, cuja modalidade é a concorrência pública, por meio do qual o investidor contemplado deverá reconstruir a Escola Municipal de Infantil Adalberto Wortmann (Tio Beto). Em troca, ele receberá por permuta dois terrenos do Município situados na rua Teixeira Soares, avaliados em R$ 3.164.000,00 (três milhões, cento e sessenta e quatro mil reais).

A reconstrução da Tio Beto, no bairro Canelinha, é um anseio da comunidade inconformada com a demolição do antigo prédio há alguns anos. A área do empreendimento educacional será de 1.889,41 m², e ficará no mesmo local da anterior: na rua Homero Pacheco.

O licenciamento de mais um trecho da Rota Panorâmica corresponde a mais uma etapa do futuro caminho que encurtará o acesso para quem vier a Canela pela zona rural. “No outro caso, a reconstrução da Tio Beto é uma promessa de voltar a assistir a comunidade do Grande Canelinha com uma escola aos pequenos, que nunca deveria ter sido demolida”, diz o prefeito Constantino Orsolin.

Os dois editais, para detalhamento dos processos, estão publicados no site do Município de Canela, no link Licitações.

Foto: Rita Souza/PMCanela

Texto: Márcio Cavalli/PMCanela