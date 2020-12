Bondinhos Aéreos de Canela amplia cuidados com higiene e segurança

Continua depois da publicidade

O Parques da Serra Bondinhos Aéreos, de Canela (RS), está ampliando os cuidados com higiene e segurança para o retorno das atividades de atendimento ao público. Seguindo as recomendações dos órgãos competentes e atendendo ao decreto do governo do Rio Grande do Sul, o parque adotou diversas medidas para evitar a disseminação do coronavírus. “Estamos preparados para receber visitantes com toda a segurança. Afinal, a saúde das pessoas é nosso bem mais precioso e a segurança sempre foi nossa prioridade”, afirma o diretor do Bondinhos Aéreos, Fabrício Bogo.

“As cabines dos bondinhos possuem capacidade para até oito pessoas, mas em virtude do atual momento, estamos embarcando nesta capacidade apenas pessoas da mesma família ou do mesmo grupo. Para maior segurança de todos, desenvolvemos ainda cabines com divisões internas que podem comportar até duas duplas devidamente protegidas”, explica Bogo. Segundo ele, as janelas dos bondinhos permanecem abertas 100% do tempo, para melhor ventilação, e os locais onde se formam as filas são demarcados com o distanciamento de dois metros prescrito pela Vigilância Sanitária. Além disso, o empreendimento tem passado por esterilização total em todas as áreas de contato do parque, usando uma nova tecnologia de limpeza, que elimina o vírus por completo durante até 90 dias.

Entre outros cuidados adotados pelo parque, frascos de álcool gel são disponibilizados em diversos locais e foram colocados tapetes higiênicos na bilheteria e nas áreas de embarque das estações, com higienização reforçada em todos os ambientes, especialmente dentro dos bondinhos, nos bancos, nos corrimões e nos toaletes. Todos os funcionários e visitantes devem usar máscaras, os colaboradores realizam treinamentos constantes sobre os protocolos e são usados termômetros para auferir a temperatura de todos na entrada. Também são disponibilizadas máscaras na recepção, para os visitantes que por ventura não as tenham.

O Parques da Serra Bondinhos Aéreos possui três certificados de turismo responsável, limpo e seguro, emitidos pela Secretaria de Turismo e Cultura de Canela, Ministério do Turismo e Governo Federal. O parque anuncia que ficará aberto todos os dias ao longo do mês de dezembro, das 9h às 17h (nos dias 24 e 31/12, o fechamento será às 16h). No dia 1º de janeiro de 2021, a abertura será às 11h, com fechamento às 17h.