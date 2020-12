Canela registrou o 1º óbito de não-residente, em decorrência da Covid-19, nesta segunda-feira

Continua depois da publicidade

Entre sexta-feira (4) e hoje (7) foram recuperados mais 56 pacientes, totalizando 1.816 pessoas recuperadas. Neste período 53 testaram positivo. Com isso Canela possui 58 casos ativos (infectados no momento) e registra 1.906 casos confirmados desde o início da pandemia.

HOSPITALIZADOS

Atualmente 11 pacientes de Canela estão hospitalizados, sendo que seis tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus e mais cinco aguardam o resultado do exame.

Deste total, nove pacientes estão no Hospital de Caridade de Canela: quatro positivos na UTI; um paciente positivo e um suspeito no suporte intermediário e mais três pacientes suspeitos na enfermaria. Oito deles são residentes e um não residentes, na UTI.

Óbito registrado na sexta-feira (04) foi em decorrência da Covid-19

O Centro de Operações em Emergências (COE) de Canela registra, com pesar, o primeiro óbito de não-residente por Covid-19. A paciente do sexo feminino tinha 21 anos e possuía comorbidades.

Ela estava internada no Hospital de Caridade de Canela e faleceu dia 4 de dezembro. O óbito foi registrado nesta tarde (7) após resultado do exame de covid.