Grupo Teatral Nós Mimo celebra 10 anos com programação virtual

Programação acontecerá de 11 a 19 e contempla espetáculos gravados, memórias e exposição virtual com visita guiada

O grupo gramadense de teatro Nós Mimo está completando 10 anos de trajetória neste ano e, para comemorar, está programando diversas atividades culturais gratuitas para ir ao ar esta semana no ambiente digital. Para este marco na sua história, o Nós Mimo havia preparado um circuito de apresentações de todos seus espetáculos que aconteceriam pelas linhas e colônias da cidade. Porém, devido a pandemia, as atividades foram reformuladas e agora irão acontecer no ambiente virtual, disponível gratuitamente e com acesso a todos interessados, com acessibilidade e audiodescrição.

“Nós gostaríamos de estar nas praças e colônias, reunindo pessoas e cultivando o hábito de assistir teatro. Mas entendemos que neste momento não é seguro. Por isso nossa programação será toda online”, afirma Alessandro, ator do grupo. Foi então que decidiram celebrar as memórias vividas nesta década de arte e teatro. “Percebemos as pessoas muito emotivas e sensíveis ao longo deste ano e então pensamos em trabalhar a memória da nossa trajetória, que está ligada à outras pessoas, amigos e companheiros de arte. Compartilhar boas memórias em tempos difíceis está sendo um acalento”, ressalta Luana, atriz do grupo.

A programação que começa no próximo dia 11 (sexta) e segue até o dia 19 (sábado), conta com espetáculos de teatro gravados e gratuitos, memórias e exposição virtual guiada. Serão transmitidos na íntegra as peças “Um conto em cada canto: Uma Nova Esperança” e “O massacre de Porongos em história contada”, no canal do grupo no Youtube. Além disso, outras 5 peças de teatro serão memoradas através de breves documentários, com relatos de momentos marcantes, fotos e vídeos de apresentações realizadas.

A exposição alusiva à história do grupo, que aconteceria no centro de cultura, ocorrerá no dia 15 de dezembro, em formato de live, com monitoria guiada pela estudante de artes visuais Daniele do Amaral, que irá trabalhar a memória do grupo numa apresentação cronológica dos fatos mais marcantes de sua história. A live ficará gravada para quem quiser assistir posteriormente.

Uma das novidades neste projeto é a presença da acessibilidade através da audiodescrição. Através de uma parceria com a Imaginativa Conteúdo e Educação, todas as postagens nas redes sociais estão contando com a #pratodosverem e um dos espetáculos do grupo também conta com audiodescrição (AD). “Um conto em cada canto: Uma nova esperança“, livre adaptação do Conto de Natal de Charles Dickens irá ao ar no dia 16 de dezembro (quarta-feira) e poderá ser assistido por deficientes visuais, proporcionando inclusão e acessibilidade. “A acessibilidade em apresentações culturais é uma demanda crescente que visa atender todos os públicos. Queremos implementar cada vez mais nas nossas atividades. Afinal, acreditamos que arte e cultura deve chegar a todos”, afirma Luana.

Preocupados com o impacto ambiental, o grupo está promovendo ainda a ação de coleta de tampas de garrafas, que serão doadas para uma instituição, ao final do projeto. Os interessados podem entrar em contato com o grupo para combinar a entrega e recolhimento.

O grupo convida todos a reviver suas memórias artísticas. “São 10 anos de muito trabalho e dedicação para o desenvolvimento sócio cultural da cidade e dos moradores de Gramado. Temos muito orgulho disso e esperamos que nos próximos 10 possamos fazer muito mais. Afinal, a arte não pode parar”, aponta Alessandro.

O projeto “Grupo Nós Mimo: Comemorando 10 anos de descentralização de teatro em Gramado possui o financiamento da Prefeitura Municipal de Gramado e da Secretaria de Estado da Cultura do RS, através do edital Arte por toda parte – SEDACTEL Pró-cultura RS FAC.

AGENDA DE ATIVIDADES

Todas as atividades acontecem sempre às 20h.

11/12 – Fritz – Memórias

12/12 – Mimicando – Memórias

13/12 – Podre Poder – Memórias

15/12 – 10 anos de Memórias – Exposição virtual

16/12 – Um conto em cada canto: Uma nova esperança – Apresentação Virtual com AD

17/12 – Aquele que diz sim e aquele que diz não – Memórias

18/12 – “Há”ssalto – Memória

19/12 – O massacre de Porongos em história contada – Apresentação Virtual