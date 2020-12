Atração turística pioneira na América Latina tem mais de 190 toneladas de aço somente em estrutura

Continua depois da publicidade

Skyglass está localizada no antigo Parque da Ferradura, a 5,5 km do Centro de Canela, no Rio Grande do Sul

Pioneira na América Latina e uma das três maiores plataformas do mundo, a atração turística Skyglass foi construída sobre o Canyon da Ferradura, no Rio Grande do Sul, com estrutura totalmente feita em aço , com o objetivo de garantir a segurança, a durabilidade e a sustentabilidade da obra.

De acordo com o sócio da Skyglass, Moacir Bogo, a atração é dividida em dois equipamentos: uma plataforma de aço e vidro com 68 metros de comprimento, sendo que 35 metros estão projetados sobre o penhasco; e o Abusado, que é um comboio de cadeiras para 10 pessoas que vai circular simultaneamente embaixo da estrutura.

Para que o projeto fosse executado, foram utilizadas 194 toneladas de aço para a estrutura, que se somadas ao gradil de aço, às grelhas-piso e ao próprio vidro, totalizam aproximadamente 226 toneladas de construção suspensa a 360 metros de altura até o leito do rio.

“Nossa opção pelo aço ocorreu pela segurança e durabilidade, mas especialmente pela sustentabilidade. No entanto, as vantagens estão em todas as partes, a começar pelo piso. Os primeiros 50 metros de caminhada serão em cima de uma grelha-piso, ou seja, quem olha para os próprios pés na plataforma verá um material muito leve, de transparência bastante acentuada. Lá na frente permanecem as vigas de aço e a gota da extremidade será em vidro”, explicou Bogo.

Segundo os dados divulgados recentemente pelo Centro Brasileiro da Construção em Aço (CBCA), a produção brasileira de estruturas em aço aumentou 25,6% em 2019, se comparado ao número registrado em 2018. Além da alta, o dado também atesta uma retomada do setor, que sofreu sucessivas quedas nos últimos cinco anos.

A pesquisa “Cenário dos Fabricantes de Estruturas de Aço” aponta ainda que, no ano passado, destacaram-se as obras de energia (eólica, solar e torres de transmissão) e edificações industriais.. No total, as 336 empresas participantes produtoras de estruturas em aço produziram 822 mil toneladas, com faturamento de R$ 7,1 bilhões, e com a utilização de 41% de sua capacidade, contando com 30 mil colaboradores.

Preocupação com o meio ambiente

Ainda segundo Moacir Bogo, a construção em aço também contribuiu para a diminuição dos entulhos no canteiro de obras, principalmente por se tratar de uma atração que busca valorizar a natureza e a grandiosidade turística do Vale da Ferradura, localizado a 5,5 km de Canela e 14 km de Gramado.

“As peças em aço foram fabricadas longe da obra, dentro de uma fábrica, otimizando o processo e evitando geração de entulho. Isso é extremamente interessante. Removemos pouca vegetação e o que precisou será compensado com atividades de reposição na própria área e fora dela. O padrão que estamos seguindo vai fazer a diferença”, disse.

A inauguração da plataforma de vidro estava prevista para o dia 4 de dezembro deste ano. Por conta do aumento de casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul e para seguir a orientação das autoridades locais, a abertura ao público foi adiada para 2021, ainda sem data marcada.

Sobre o CBCA

O Centro Brasileiro da Construção em Aço é uma entidade gerida pelo Instituto Aço Brasil. Desde 2002, ano de sua fundação, procura ampliar a participação da construção industrializada em aço no mercado nacional, realizando ações para sua divulgação e apoiando o seu desenvolvimento tecnológico.