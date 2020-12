Canela terá 60% do esgoto tratado até março de 2021

Continua depois da publicidade

ETE da Vila Miná passará a funcionar no início de 2021

A estação de tratamento de esgoto (ETE) Vila Miná, localizada no bairro São Lucas, passará a funcionar no início de 2021. Por estar em um local densamente habitado, também contribuirá na despoluição do arroio Caracol e favorecerá alternativa para tratamento dos esgotos de novos empreendimentos, que se conectarão ao sistema descentralizado proposto a partir de um convênio firmado entre Município e Corsan.



Esse sistema diz respeito à construção de ETE’s compactas e distribuídas por microbacias de Canela. Tanto que, depois da Miná, outras entrarão em funcionamento, como Chacrão, São Luiz e Lago, ampliando as ações de saneamento.



Outras duas ETE’s compactas se juntarão ao sistema nos próximos meses, com destaque para a do bairro Maredial, que tratará os esgotos de todo o bairro Santa Marta e parte do bairro Dante, enquanto outra – a ser construída pela empresa Havan – possibilitará tratar o esgoto do bairro São José. Isso sem contar a ETE Santa Terezinha, que recebeu investimentos da Corsan da ordem de R$ 26 milhões. “Até março do ano que vem, estaremos tratando 60% do esgoto gerado por Canela. Será uma verdadeira revolução no saneamento local, em vista dos atuais 12%”, comemora o secretário Jackson Müller.



A operação das novas ET’s compactadas significa uma importante mudança na forma de fazer saneamento, representando grande conquista para a comunidade, possibilitando qualificar os indicadores de saúde pública, pois muitas doenças são transmitidas por meio hídrico.

“Depois de chegar aos 60%, conforme a previsão do secretário, devemos instalar outras ETE’s em outras regiões do município. Isso resultará num avanço extremamente significativo no quesito ambiental, principalmente quanto à despoluição dos nossos arroios”, conclui o prefeito Constantino Orsolin.

Fotos: Divulgação