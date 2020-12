Canelenses engajados na ação do Banco de Sangue

Continua depois da publicidade

A comunidade canelense está dando uma grande demonstração de solidariedade e amor ao próximo, participando ativamente da campanha de arrecadação de sangue promovida pelo Banco de Sangue de Caxias do Sul, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Na última terça-feira (8) a Escola Municipal Santa Terezinha recebeu mais uma ação, sendo a segunda realizada em Canela em menos de dois meses. “Esta parceria entre Prefeitura e o Banco de Sangue é fundamental neste momento de pandemia e está proporcionando resultados extremamente positivos”, avalia a secretária de Saúde de Canela, Patrícia Valle.

A população está engajada na causa e compareceu em bom número para abastecer o estoque de sangue que atende o Hospital de Caridade de Canela (HCC) e outras casas de saúde da região. Conforme Franciele Roso, gerente de captação do Banco de Sangue, este é um momento delicado devido a queda considerável na arrecadação provocada pela pandemia do novo coronavírus. “Por isso estamos intensificando as coletas itinerantes pela região, respeitando com rigor as normas sanitárias de prevenção da Covid-19”, explica Franciele.

MAIS DE OITENTA DOADORES

Esta segunda mobilização contou com a colaboração de 82 doadores de Canela. “Registramos o engajamento de doadores novos e isto é muito importante para ampliar o nosso catálogo de tipagem sanguínea”, destaca Franciele Roso.

O processo para doação de sangue foi dividido em cinco etapas: 1 – Cadastro; 2 – Triagem Hematológica; 3 – Triagem Clínica (entrevista individual); 4 – Coleta (de 8 a 10 minutos); 5 – Lanche. Uma das voluntárias foi a canelense Carla Monteiro, de 40 anos, moradora do bairro Distrito Industrial. “Doar é um ato de amor, de pensar no próximo! Além disso todos nós, ou nossos familiares, estão sujeitos a necessitar de sangue em algum momento da vida”, comentou Carla.

Fotos: Rafael Zimmermann