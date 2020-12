Intelimagem obtêm Selo do Programa de Qualidade CBR para exames de mamografia

Continua depois da publicidade



A Intelimagem Medicina Diagnóstica, com unidades em Gramado e Canela, obteve Selo do Programa de Qualidade para exames de mamografia. O certificado, emitido pelo CBR (Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem), avalia a qualidade do exame por meio das informações sobre equipamentos, qualificação do corpo clínico, execução técnica, imagens e laudos. “Este selo de qualidade transmite aos médicos solicitantes dos exames, à comunidade e aos operadores de saúde nosso compromisso com a excelência em diagnóstico e exames de mamografia realizados pela Intelimagem. É uma certificação de que cumprimos os rigorosos padrões de qualidade avaliados pelo CBR, utilizando as melhores práticas da radiologia”, observa a Dra. Ana Luisa Hanke, médica radiologista da Intelimagem.

Lançado em 2009, o Programa Nacional de Qualidade em Mamografia do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem se ampara em três pilares: qualidade da dose de radiação, qualificação dos profissionais e avaliação da infraestrutura dos equipamentos. O controle de qualidade técnico para as certificações inclui a avaliação dos equipamentos envolvidos na produção e leitura da mamografia através de testes periódicos bem estabelecidos. Segundo informações de maio de 2017, apenas 3,5% dos serviços de mamografia no Brasil apresentam o Selo do Programa de Qualidade CBR para exames de mamografia.

A Sociedade Brasileira de Mastologia, em artigo sobre a importância da qualidade dos exames de imagem em mama, aponta que a mamografia é o único exame radiológico em que é possível buscar, de modo sistemático, o tumor de mama em estágio inicial e passível de cura. Mas o texto alerta que a chance de detecção está diretamente relacionada à qualidade do exame mamográfico. Conforme os dados apresentados no artigo, um exame sem o adequado rigor de qualidade pode apresentar um valor preditivo positivo de 66%, enquanto um perfil mais criterioso de padrão de qualidade eleva este valor para 85% a 90% em mulheres com mais de 50 anos de idade, possibilitando assim a detecção do tumor até dois anos antes de ocorrer acometimento linfonodal.