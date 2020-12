Ponto de tráfico é desarticulado no bairro Jardim em Gramado

Nesta terça-feira (09), por volta do meio-dia, a Polícia Civil desarticulou ponto de tráfico localizado no Bairro Jardim, em Gramado, efetuando a prisão em flagrante de um homem e de uma mulher, bem como na apreensão de dois adolescentes, homem e mulher, irmãos, os quais realizavam a venda de drogas no local.

Na ocasião, foi apreendida relevante quantidade de cocaína e maconha, fracionadas para a venda, além de balança de precisão, dinheiro e smartphones. Uma escopeta, calibre 12, municiada também foi apreendida. Com a adolescente, estava seu filho, de apenas dois meses de idade, que vivia no ambiente no tráfico de drogas, pelo que foi acionado o Conselho Tutelar.

Os adultos foram recolhidos ao sistema prisional após os tramites legais. Os adolescentes serão encaminhados ao Ministério Público em data a ser agendada pelo referido Órgão.

O ponto de tráfico desarticulado se localiza nas proximidades de uma escola, fazendo parte da operação Anjos da Lei, que objetiva, modo permanente, coibir o tráfico de drogas no entorno de estabelecimentos de ensino.

A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Gramado, com o reforço da Operação Serra.