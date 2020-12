Academia Neusa Martinotto lança concurso fotográfico com o tema “Canela por muitas razões”

Continua depois da publicidade

Este ano, a Academia Neusa Martinotto teve que inovar para que seu tradicional espetáculo de final de ano acontecesse.

Com o tema “Canela por muitas razões”, a academia irá apresentar um filme dançado nos pontos turísticos, parques e comércio da cidade, mostrando o cotidiano e as pessoas que escolheram nossa cidade para morar e para conhecer.

Para isso, lançou um concurso fotográfico, em que a foto escolhida será a identidade visual do espetáculo, que esse ano chega em sua 32° edição.

Os interessados deverão:

* fotografar um lugar que exemplifique o porquê escolheu viver em Canela, por muitas razões;

* seguir o perfil no Instagram da @academianeusa e do @gazebocultural;

* Postar a fotografia nas redes sociais, marcando a Academia e o Gazebo Cultural, utilizando a #canelapormuitasrazoes.

ATENÇÃO!

Na fotografia não podem aparecer pessoas, somente lugares (fotos antigas também serão permitidas).

As imagens serão analisadas por fotógrafos da região e equipe de produção do espetáculo. A vencedora será utilizada no material de divulgação do espetáculo de 2020, além de ganhar um link exclusivo para assistir o evento e um prêmio especial!

As fotos podem ser postadas até o dia 14 de dezembro. O resultado do concurso sai no dia 16 de dezembro.