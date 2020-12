Ação entre amigos busca a compra de novos equipamentos para o HCC

Continua depois da publicidade

Por meio de uma iniciativa do Grupo de Açougueiros de Canela e da empresa Refrigeração e Climatização Canelense está sendo realizada uma ação entre amigos em prol do Hospital de Caridade de Canela (HCC). Ao todo serão comercializados 25 mil números ao custo de R$ 5,00 (cinco reais) e o objetivo é arrecadar R$ 125.000,00 para a compra de equipamentos que serão utilizados no Bloco Cirúrgico do HCC. Os idealizadores da ação, representados por Márcio Luciano Wilbert – o ‘Pipoca’ e o empresário Fabiano Rocha, conversaram com o interventor do hospital, Luiz Cláudio da Silva, que apontou algumas necessidades da casa de saúde. Assim os recursos arrecadados serão investidos na aquisição de três monitores multiparametro, uma mesa cirúrgica e um aparelho foco de teto cirúrgico skyled.

Estão sendo oferecidos 10 prêmios e o sorteio está marcado para o dia 24 de abril de 2021. Na manhã desta quinta-feira (10) o prefeito Constantino Orsolin recebeu os idealizadores da ação em seu gabinete e agradeceu a atitude solidária. “São ações como esta que nos motivam ainda mais a seguir trabalhando pela nossa mãe Canela. Tenho certeza de que será um sucesso, pois a comunidade canelense é extremamente engajada em causas sociais”, comentou Orsolin. “Só temos que agradecer! Estamos trabalhando duro e esta transformação que está acontecendo no nosso hospital só é possível graças ao apoio da comunidade e do empresariado. Em nome de todo o HCC, muito obrigado”, completou Luiz Cláudio da Silva.



Apoiadores:

Entre os apoiadores da ação entre amigos estão: Rotary Club, Lions Club, Orbis Clube Canela, Açougue e Mercearia Gallas; Lojas Benoit, Tadeu Moreira – Consultoria Imobiliária e Hoff Construtora. “Neste ano devido a pandemia não poderemos realizar o tradicional jantar dos açougueiros. E como somos testemunhas do excelente trabalho que está sendo realizado no hospital optamos por abraçar o HCC”, explicou Pipoca. “A credibilidade da administração do HCC está fazendo com que muitas pessoas e empresas apoiem a iniciativa”, afirma o empresário Fabiano Rocha.

Os carnês da ação entre amigos estão disponíveis para venda no Açougue Gallas. Também integram o Grupo de Açougueiros de Canela os profissionais Josué Gallas, Marcos Gallas e Marquinhos Moreira. “Agradeço o apoio e o incentivo de todos os açougueiros de Canela”, finaliza Pipoca.



Premiação:

1º Prêmio – Uma geladeira frost free (oferecimento Refrigeração Canelense);

2° Prêmio – Uma máquina de levar roupas (oferecimento Matriz Car Veículos);

3º Prêmio – Um fogão cinco bocas (oferecimento Benoit Canela);

4º Prêmio – Uma TV 32” (oferecimento Luiz Cláudio da Silva);

5º Prêmio – Uma Bicicleta Aro 29 (oferecimento Restaurante Dona Fulanna);

6º Prêmio – Um forno microondas (oferecimento Vinhos Bertusso);

7º Prêmio – Um forno elétrico (oferecimento Mercado Batista);

8° Prêmio – Quatro jantares na Churrascaria Garfo e Bombacha;

9º Prêmio – Quatro cafés coloniais (oferecimento Habitar Imóveis);

10º Prêmio – Um Kit Gallas.





Foto: Rafael Zimmermann